Nejdražší vstupenky v historii US Open. Djokovič s Alcarazem se postarali o rekord
Už dnes večer v 21:00 SELČ se odehraje první souboj o finále na posledním majoru sezony. Duel 24násobného grandslamového šampiona Djokoviče s aktuální světovou dvojkou Alcarazem by chtěl vidět asi každý, málokdo si však bude dovolit koupit lístek na jejich semifinálový zápas na US Open. Aktéři totiž vytvořili nový rekord a vstupenka na jejich zápas je nejdražší v historii amerického grandslamu.
Cena nejlevnější vstupenky se aktuálně pohybuje okolo tisíce dolarů (21 tisíc Kč), levněji už se na zápas nedostanete. Naopak ty nejdražší sedadla, která jsou nejblíže kurtu, přibližně 9 700 dolarů (203 tisíc Kč), což je na US Open historicky největší částka za jednu vstupenku.
Důvodem atraktivnosti utkání není jen obrovská oblíbenost obou hráčů. Hraje se totiž o hodně. Djokovič se v případě výhry ocitne jediný krok od zisku 25. grandslamového titulu, kterým by se v historických tabulkách osamostatnil na prvním místě.
Alcaraz hraje o šanci stát se po US Open znovu světovou jedničkou. K tomu potřebuje dopadnout lépe než jeho největší rival Jannik Sinner, kterého čeká večerní semifinále proti Félixu Augeru-Aliassimemu.
Srb se Španělem spolu v minulosti sehráli památné duely, především v posledních fázích velkých turnajů. Alcaraz zvítězil loni i předloni v obou wimbledonských finále. Djokovič slavil minulý rok na olympiádě v Paříži, kde získal vysněné zlato a také v roce 2023 v Cincinnati, kde musel odvracet mečbol.
Komentáře
Nový komentář
s Carlita bude lodny kapitan?
Hodně štěstí. Na tribunách to bude, jak na Oskarech samá celebritka .