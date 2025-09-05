Nejdražší vstupenky v historii US Open. Djokovič s Alcarazem se postarali o rekord

Semifinále US Open mezi dvěma velkými tenisovými hvězdami Carlosem Alcarazem (22) a Novakem Djokovičem (38) rozhodně nabídne skvělý zápas. Dostat se na něj živě, však stojí pořádný balík peněz. Španěl se Srbem se totiž postarali o nejdražší vstupenky v historii turnaje a jen ty nejvzdálenější sedadla stojí přes tisíc dolarů. Za nejlepší pozici pro sledování pak zaplatíte desetkrát tolik.
Djokovič Novak
Alcaraz Carlos
Novak Djokovič s Carlosem Alcarazem se postarali o nejdražší vstupenky na US Open (@ Frank Molter / Alamy / Profimedia)

Už dnes večer v 21:00 SELČ se odehraje první souboj o finále na posledním majoru sezony. Duel 24násobného grandslamového šampiona Djokoviče s aktuální světovou dvojkou Alcarazem by chtěl vidět asi každý, málokdo si však bude dovolit koupit lístek na jejich semifinálový zápas na US Open. Aktéři totiž vytvořili nový rekord a vstupenka na jejich zápas je nejdražší v historii amerického grandslamu.

Cena nejlevnější vstupenky se aktuálně pohybuje okolo tisíce dolarů (21 tisíc Kč), levněji už se na zápas nedostanete. Naopak ty nejdražší sedadla, která jsou nejblíže kurtu, přibližně 9 700 dolarů (203 tisíc Kč), což je na US Open historicky největší částka za jednu vstupenku.

Důvodem atraktivnosti utkání není jen obrovská oblíbenost obou hráčů. Hraje se totiž o hodně. Djokovič se v případě výhry ocitne jediný krok od zisku 25. grandslamového titulu, kterým by se v historických tabulkách osamostatnil na prvním místě.

Alcaraz hraje o šanci stát se po US Open znovu světovou jedničkou. K tomu potřebuje dopadnout lépe než jeho největší rival Jannik Sinner, kterého čeká večerní semifinále proti Félixu Augeru-Aliassimemu.

Srb se Španělem spolu v minulosti sehráli památné duely, především v posledních fázích velkých turnajů. Alcaraz zvítězil loni i předloni v obou wimbledonských finále. Djokovič slavil minulý rok na olympiádě v Paříži, kde získal vysněné zlato a také v roce 2023 v Cincinnati, kde musel odvracet mečbol.

10
Lad
05.09.2025 11:27
Hraje druhy a treti nejlepsi hrac. Tezko rici kdo z nich je ten druhy. Vetsinou odhadnu kdo ma vetsi sance. Tady opravdu nevim. A to je krasa. Alkaraz zmoudrel a je vice konzistentni. Djokovic je precizni a nevyzpytatelný. Ale vyhraje urcite skvelej tenis. Sinner je ted bohuzel jinde. Ale kdo vi.
JLi
05.09.2025 11:22
smile
JLi
05.09.2025 11:22
smile
Marduch
05.09.2025 11:19
Tisíc babek? Za klání mezi současným a budoucím BOATem - adekvátní
Nola
05.09.2025 11:22

s Carlita bude lodny kapitan?
pantera1
05.09.2025 11:12
Nole držím tlapy, věřím že to zvládneš. Bude to parádní zápas a centr bude ve varu . Vamosáčkovi fandim, ale teď má přednost srbský panter .
Hodně štěstí. Na tribunách to bude, jak na Oskarech samá celebritka .
Nola
05.09.2025 11:21
tak fandi aj za mna, cez vikend som mimo, neuvidim ani lopticku ci uz zo semi, alebo finalovych zapasov, a mozno o nic nepridem, Nole je uz stary pan, pohybovo uz na tych mladych vlkov nemoze stacit, ale stale je to velky frajer - devil of my heart
pantera1
05.09.2025 11:25
Devil of my heart to je krásně,aji můj. Jeho zápasy jsou nej .
Nola
05.09.2025 11:34
fandim mu uz neskutocnu dobu, v casoch dobrych aj spatnych, od mladicka, co robil opicky na kurte, ked napodobnoval hracov, az dodnes, ked hra na husiach
JLi
05.09.2025 11:23
smile taky držím pěsti pro štěstí smile
