Nejezdi do Ruska. Co morální zásady? Ministr žádá světovou pětadvacítku o zrušení startu
Ruská invaze na Ukrajinu začala v únoru 2022, stále trvá a výrazně se dotkla i sportovního světa. Ruští ani běloruští tenisté nesmí reprezentovat svou zemi a v těchto dvou státech se nekonají žádné oficiální turnaje.
Zákaz pro exhibice ovšem neplatí a o víkendu se v Petrohradu uskuteční dvoudenní exhibice Northern Palmyra Trophies. Tu mají v plánu například Daniil Medveděv, Karen Chačanov, Diana Šnajderová či Veronika Kuděrmetovová. Jediným z účastníků, který není ruským rodákem, je Griekspoor.
Účast mužské nizozemské jedničky vyvolává kontroverzi. "Není zakázáno hrát turnaje v Rusku, ale já ho vyzývám, aby start zrušil. Měl by zvážit morální zásady," uvedl ministr zahraničních věcí David Van Weel na adresu 25. hráče světa.
S jeho startem na ruské exhibici nesouhlasí ani nizozemský tenisový svaz. "Informovali jsme Griekspoora o našem stanovisku. Je to nicméně jen jeho volba, zda bude hrát turnaje či exhibice na ruské půdě. On se tak rozhodl a my s tím nemáme nic společného," řekl mluvčí svazu.
Griekspoor, který je ve vztahu s ruskou tenistkou a jednou z účastnic Anastasií Potapovovou, zatím tato vyjádření ani svůj start na exhibici nekomentoval.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Jinak by u mě (ja byt Potapovou) skoncil
Nezakázali, nicméně vyjádřili nelibost a doporučení teď je to jen na tom matlákovi