Nejezdi do Ruska. Co morální zásady? Ministr žádá světovou pětadvacítku o zrušení startu

DNES, 12:00
Tallon Griekspoor (29) má v plánu zúčastnit se na konci listopadu exhibiční akce Northern Palmyra Trophies, která se koná na ruské půdě. To se nelíbí nizozemskému tenisovému svazu ani některým vysoko postaveným úředníkům vlády. Ministr zahraničních věcí David Van Weel dokonce žádá, aby nejlepší Nizozemec v žebříčku ATP start zrušil a poukazuje na morální zásady.
Start Tallona Griekspoora na ruské exhibici vyvolává kontroverzi (© EMMA WALLSKOG/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Ruská invaze na Ukrajinu začala v únoru 2022, stále trvá a výrazně se dotkla i sportovního světa. Ruští ani běloruští tenisté nesmí reprezentovat svou zemi a v těchto dvou státech se nekonají žádné oficiální turnaje.

Zákaz pro exhibice ovšem neplatí a o víkendu se v Petrohradu uskuteční dvoudenní exhibice Northern Palmyra Trophies. Tu mají v plánu například Daniil Medveděv, Karen Chačanov, Diana Šnajderová či Veronika Kuděrmetovová. Jediným z účastníků, který není ruským rodákem, je Griekspoor.

Účast mužské nizozemské jedničky vyvolává kontroverzi. "Není zakázáno hrát turnaje v Rusku, ale já ho vyzývám, aby start zrušil. Měl by zvážit morální zásady," uvedl ministr zahraničních věcí David Van Weel na adresu 25. hráče světa.

S jeho startem na ruské exhibici nesouhlasí ani nizozemský tenisový svaz. "Informovali jsme Griekspoora o našem stanovisku. Je to nicméně jen jeho volba, zda bude hrát turnaje či exhibice na ruské půdě. On se tak rozhodl a my s tím nemáme nic společného," řekl mluvčí svazu.

Griekspoor, který je ve vztahu s ruskou tenistkou a jednou z účastnic Anastasií Potapovovou, zatím tato vyjádření ani svůj start na exhibici nekomentoval.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

10
Přidat komentář
alcaraz.dva
28.11.2025 15:26
Pokud turnaj neni zakazan a on naznacil ze bude hrat..mel by tam samozřejmě jet..
Jinak by u mě (ja byt Potapovou) skoncil
Reagovat
Tomas_Smid_fan
28.11.2025 16:44
a když tam pojede, pak skončí u mě. Tak ať si to dobře rozmyslí!
Reagovat
darek.vrana
28.11.2025 16:49
U mě skončil už jenom tím, že o tom uvažuje.
Reagovat
KvitkaBitka
28.11.2025 14:34
Rubly nesmrdí.
Reagovat
aligo
28.11.2025 13:27
Postavili se k tomu moc dobře chválím
Nezakázali, nicméně vyjádřili nelibost a doporučení teď je to jen na tom matlákovi
Reagovat
muster
28.11.2025 13:33
zakazovat se bude až tu exhibici skutečně odehraje
Reagovat
Tomas_Smid_fan
28.11.2025 13:39
chtěl přifouklou Potápku, tak to teď má...
Reagovat
Serpens
28.11.2025 12:47
Divím se, že v sestavě nejsou tentokrát žádní Srbáci.
Reagovat
Haitik
28.11.2025 14:23
Ale kapitán toho jednoho týmu by měl být Tipsarevič..
Reagovat
Mantra
28.11.2025 12:04
dobytek
Reagovat

