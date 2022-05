Nejhorší grandslamová porážka. Plíšková na French Open skončila už ve druhém kole na raketě hráčky třetí stovky

Karolína Plíšková si během prosincové přípravy zlomila ruku a do sezony naskočila v březnu. Prvního pořádného výsledku se dočkala až na poslední antukové generálce ve Štrasburku, kde zaznamenala svou první letošní vítěznou sérii a také první semifinálovou účast od loňského srpna.

Nerozehranosti ani slabší formy se však stále nezbavila. Na French Open měla potíže už v úvodním kole se 141. hráčkou světa Tessah Andrianjafitrimovou (2-6 6-3 6-1) a s ještě hůře postavenou Leolií Jeanjeanovou, která dokonce na hlavní tour debutuje, uhrála pouhé čtyři gamy.

227 - Leolia #Jeanjean , ranked #227, is the lowest ranked female player to win a match at the Roland Garros against a top-10 opponent since Conchita Martinez in 1988 versus Lori Mcneil. Upheaval. #RolandGarros @WTA_insider @WTA pic.twitter.com/eMu9yOLoaQ

Only the second Top-100 opponent she has faced in her career...



And French wildcard Leolia Jeanjean eliminates Pliskova 6-2, 6-2 to reach Round 3 in Paris!



: @rolandgarros | #RolandGarrospic.twitter.com/O1Ov6uWMkG