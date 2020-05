Nejlepší hráčky poslední dekády. V Top 10 se umístily Kvitová a Karolína Plíšková

1) Serena Williamsová (66 308 bodů)

Williamsová je jasnou vládkyní této statistiky. Osmatřicetiletá Američanka od roku 2010 posbírala 11 grandslamových titulů (za jeden grandslamový triumf je 2 000 bodů) a od roku 2010 získala téměř o 20 tisíc bodů více než kterákoli jiná hráčka.



2) Petra Kvitová (46 385)

Kvitová musela od sezony 2010 několikrát bojovat se zraněním a nikdo určitě nezapomněl na to, jak skvěle se dokázala vrátit po přepadení v prosinci 2016. Česká lvice v letech 2011 a 2014 ovládla Wimbledon, loni si zahrála finále Australian Open a v roce 2011 vyhrála Turnaj mistryň. Přestože nikdy neusedla na tenisový trůn, ačkoli párkrát ji od nejvyšší příčky dělila jediná výhra, umístila se v této statistice na druhém místě.



3) Simona Halepová (44 590)

Halepová je další stálicí poslední dekády. Rumunka figuruje v Top 10 nepřetržitě už přes šest let (od ledna 2014) a po dobu 64 týdnů vedla žebříček WTA. Na kontě má dva grandslamové tituly (French Open 2018 a Wimbledon 2019).



4) Angelique Kerberová (41 090)

Kerberové se v poslední době tolik nedaří, ale sezony 2016 a 2017 měla parádní, třikrát se dostala na samotný vrchol světového hodnocení, na něm celkem strávila 34 týdnů. Na grandslamech se stříbrná medailistka z posledních olympijských her radovala třikrát (Australian Open 2016, US Open 2016 a Wimbledon 2018).



5) Viktoria Azarenková (39 325)

Azarenková má za sebou mateřskou pauzu a v letech 2014, 2016 a 2017 odehrála velmi malou porci soutěžních zápasů. I tak se vešla do Top 5. A to hlavně zásluhou skvělého vstupu do poslední dekády. V letech 2012 a 2013 nenašla přemožitelku na Australian Open, v roce 2011 si zahrála finále US Open a Turnaje mistryň. Před osmi lety získala bronz na olympiádě v Londýně.



6) Karolína Plíšková (30 207)

Plíškové sice stále chybí grandslamový titul, jediné finále si zahrála na US Open 2016, nicméně na vrchol žebříčku už se jí podařilo vystoupat (léto 2017). V elitní desítce světového hodnocení se drží nepřetržitě od září 2016, v posledních čtyřech sezonách nechyběla na Turnaji mistryň.



7) Samantha Stosurová (27 461)

Stosurová momentálně figuruje až na konci elitní stovky, byla však už světovou čtyřkou a není to zas tak dlouho, co byla jednou z nejlepších hráček. Šestatřicetiletá australská veteránka většinu dekády strávila v Top 50, v roce 2010 si zahrála finále French Open a v následující sezoně získala na US Open svůj jediný dosavadní grandslamový vavřín.



8) Elina Svitolinová (26 164)

Svitolinová to v žebříčku nejvýše dotáhla na post světové trojky. Talentovaná Ukrajinka má na kontě 14 triumfů na turnajích WTA, jejím nejcennějším je předloňské prvenství na Turnaji mistryň. Na grandslamech je jejím maximem semifinále loňského Wimbledonu a US Open.



9) Garbiñe Muguruzaová (26 056)

Muguruzaová se od roku 2015 čtyřikrát dostala do finále grandslamu a dvakrát byla úspěšná (French Open 2016 a Wimbledon 2017). Bývalá světová jednička se začala na hlavním okruhu objevovat až v roce 2012, přesto jí patří umístění mezi nejlepší desítkou.



10) Venus Williamsová (24 641)

Starší ze sester Williamsových není tak úspěšná jako její mladší sestra Serena, ale i tak patří k největším tenisovým ikonám. Venus, která za necelý měsíc oslaví 40. narozeniny, získala všech svých sedm grandslamových trofejí před startem poslední dekády. V pořadí osmý mohla přidat před třemi lety na Australian Open či ve Wimbledonu.