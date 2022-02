Nejlepší vstup do sezony! Nadal letos vyhrál i podvanácté

ATP ACAPULCO - Rafael Nadal v 35 letech zaznamenává nejlepší vstup do sezony. Letos španělský tenista nenašel přemožitele ani 12. zápase, v Acapulcu smetl 6-0 6-3 Američana Stefana Kozlova a postoupil do čtvrtfinále. Do něj suverénně propluli i 'horký' adept na post světové jedničky Rus Daniil Medveděv a Řek Stefanos Tsitsipas.