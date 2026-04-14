Nejšílenější konec zápasu v historii? Euforie se změnila v šokující diskvalifikaci

DNES, 09:00
Tak takovou diskvalifikaci, jste ještě v tenisovém zápase rozhodně neviděli. Během utkání prvního kola na juniorském turnaji ITF J60 byl Deividas Bandzevičius vyloučen z turnaje okamžitě po proměnění svého mečbolu proti Emilianu Bratomimu. Litevec za stavu 6–5 v rozhodujícím tie-breaku ukončil zápas strhující výměnou, ale to, co následovalo, všechny šokovalo. Přemožen emocemi vyhodil svou raketu do vzduchu, jenže ta přeletěla přes síť a trefila jeho soupeře…
Odhozená tenisová raketa (@ RUNGROJ YONGRIT / EPA / Profimedia)

Situace se odehrála minulý týden na juniorském podniku J60 v lotyšském městě Aizkraukle. V prvním kole se proti sobě utkali dva sedmnáctiletí tenisté Bandzevičius z Litvy a Bratomi z Itálie, kteří svedli obrovskou bitvu. Tu nakonec ovládl 6:3, 4:6, 7:6 litevský outsider. Zápas navíc ukončil neskutečným forhendovým prohozem a video proměněného mečbolu obletělo internet. Ale bohužel ne kvůli perfektnímu úderu.

Vítěz totiž během oslavy zvedl ruce nad hlavu a následně odhodil raketu do vzduchu. Jenže ta přeletěla přes síť na polovinu jeho soupeře. Bratomiho, který šel k síti podat ruku svému přemožiteli, trefila letící raketa jen těsně, poté si ale v šoku chytil koleno. Bandzevičius se okamžitě omluvil a naznačoval, že mu raketa vyklouzla. Incident však už překročil hranici a došlo k diskvalifikaci.

Rozhodčí vyhodnotil bezohledný hod raketou jako fyzické napadení, i přestože nebyl zjevný úmysl ani zásah a hráč se okamžitě omluvil. Podle pravidel ITF právem Bandzevičiuse diskvalifikoval kvůli neoprávněnému kontaktu se soupeřem. Litevec tak do dalšího kola proti Volodymyru Revenkovi nenastoupil a Ukrajinec postoupil bez boje do čtvrtfinále.

Událost od té doby vyvolala rozporuplné reakce a virální video na sociálních sítích rozpoutalo debatu o hranicích oslav a bezpečnosti. Není zcela jasné, zda došlo ke skutečnému zranění Itala, a právě tato nejednoznačnost ovlivnila velkou část diskuse. Někteří fanoušci jen těžko přijímali přísnost trestu, zatímco jiná, neméně hlasitá skupina rozhodnutí jednoznačně podporovala.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

Vlk-v-trave
14.04.2026 09:06
Prvni tenisova remiza v historii? Ani jeden nepostoupil. :-)
Tomas_Smid_fan
14.04.2026 09:47

Ještě že nepostoupil ten fotbalový simulant
Za mě v pořádku, vítěz by se měl dát mokrý hadr na hlavu. Raketou ať si klidně hází, ale na své polovině.
aligo
14.04.2026 09:06
Za tohle diskvalifikaci? Vtipné
