Nejšílenější konec zápasu v historii? Euforie se změnila v šokující diskvalifikaci
Situace se odehrála minulý týden na juniorském podniku J60 v lotyšském městě Aizkraukle. V prvním kole se proti sobě utkali dva sedmnáctiletí tenisté Bandzevičius z Litvy a Bratomi z Itálie, kteří svedli obrovskou bitvu. Tu nakonec ovládl 6:3, 4:6, 7:6 litevský outsider. Zápas navíc ukončil neskutečným forhendovým prohozem a video proměněného mečbolu obletělo internet. Ale bohužel ne kvůli perfektnímu úderu.
Vítěz totiž během oslavy zvedl ruce nad hlavu a následně odhodil raketu do vzduchu. Jenže ta přeletěla přes síť na polovinu jeho soupeře. Bratomiho, který šel k síti podat ruku svému přemožiteli, trefila letící raketa jen těsně, poté si ale v šoku chytil koleno. Bandzevičius se okamžitě omluvil a naznačoval, že mu raketa vyklouzla. Incident však už překročil hranici a došlo k diskvalifikaci.
Rozhodčí vyhodnotil bezohledný hod raketou jako fyzické napadení, i přestože nebyl zjevný úmysl ani zásah a hráč se okamžitě omluvil. Podle pravidel ITF právem Bandzevičiuse diskvalifikoval kvůli neoprávněnému kontaktu se soupeřem. Litevec tak do dalšího kola proti Volodymyru Revenkovi nenastoupil a Ukrajinec postoupil bez boje do čtvrtfinále.
Událost od té doby vyvolala rozporuplné reakce a virální video na sociálních sítích rozpoutalo debatu o hranicích oslav a bezpečnosti. Není zcela jasné, zda došlo ke skutečnému zranění Itala, a právě tato nejednoznačnost ovlivnila velkou část diskuse. Někteří fanoušci jen těžko přijímali přísnost trestu, zatímco jiná, neméně hlasitá skupina rozhodnutí jednoznačně podporovala.
Komentáře
Ještě že nepostoupil ten fotbalový simulant
Za mě v pořádku, vítěz by se měl dát mokrý hadr na hlavu. Raketou ať si klidně hází, ale na své polovině.