Nejšílenější obrat sezony? Krejčíková přežila infarktový tie-break i hromadu mečbolů
Ačkoli se jednalo o zápas na grandslamu a na druhém největším kurtu v areálu ve Flushing Meadows, soustředila se většina tenisového světa na jiné probíhající duely. Krejčíková má sice na kontě dva grandslamové tituly ve dvouhře, nicméně tou dobou se nacházela až na 62. místě žebříčku a Townsendová figurovala ve druhé stovce.
Krejčíková byla mírnou favoritkou, ale prohrávala 1:6, 1:3 a s jejími šancemi to nevypadalo vůbec dobře. Naopak se očekávalo hladké vítězství Townsendové. Přišel však neskutečný zvrat a aktérky si ve vypjaté koncovce druhého setu zařídily mnohem větší pozornost.
Obzvláště pro Krejčíkovou platí nepsané pravidlo, že zápas končí až po proměněném mečbolu. Dokud proti brněnské rodačce mečbol nevyužijete, tak si prostě nemůžete být ničím jistí. Jedna z nejúspěšnějších českých tenistek historie totiž umí přepnout na vyšší level a pak je velmi těžké ji porazit i s výrazným náskokem v zádech.
A přesně to zmíněné proměnění mečbolu se Townsendové nepodařilo. Přitom se k první šanci propracovala již za stavu 5:4 na returnu a pak vedla v tie-breaku druhého setu už 6:3.
Krejčíková však během následujících 15 minut zlikvidovala celkem sedm mečbolů a využila svůj čtvrtý setbol. Maratonskou a nervy drásající zkrácenou hru nakonec získala 15:13. A to i díky vlastní aktivní hře, jelikož na chyby Američanky rozhodně nečekala.
"Na všechny mečboly jsem zahrála odvážně, ale také jsem při některých měla štěstí," uvedla Krejčíková v rozhovoru po více než tříhodinovém zápase, který nakonec urvala poměrem 1:6, 7:6, 6:3.
Nebylo to poprvé ani naposledy, co dokázala v letošní sezoně, během níž toho kvůli zdravotním problémům moc neodehrála, odvrátit mečboly. Hned dvakrát se jí to povedlo v Eastbourne, konkrétně proti Harriet Dartové (dva) a Jodie Burrageové (tři). Další takové utkání zvládla v září v Soulu proti Emmě Raducanuové (tři).
