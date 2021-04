Největší vítězství! Bývalá světová šestka Suárezová překonala rakovinu a znovu trénuje

Suárezová loni na začátku září uvedla, že má zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin. S Hodgkinovým lymfomem podstupovala chemoterapii a nyní ji zdárně ukončila. "Jsem vyléčená!" napsala na twitteru a připojila fotografii v tričku s nápisem Stronger Than Cancer (Silnější než rakovina).

Another step forward. Today I finished my treatment and overcame Hodgkin lymphoma.



Thanks to all for your warm messages. Every word of support gave me strength during the past few months. ❤️



All my gratitude to healthcare professionals who take care of us every day. I'M CURED! pic.twitter.com/kF3HwHPh0y