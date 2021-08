Nejvýše nasazené Mertensová a Rybakinová musely v úvodním zápase v San José do tří setů

Elise Mertensová si připsala své první vítězství od Wimbledonu a trochu si spravila chuť po neúspěšném vystoupení na olympijských hrách v Tokiu, kde vypadla hned v prvním kole. Belgičanka proti Kristině Mladenovicové i kvůli 13 dvojchybám pětkrát ztratila podání a s trápící se bývalou světovou desítkou bojovala skoro tři hodiny (6-2 4-6 6-4).

V pátečním čtvrtfinále bude čelit Julii Putincevové (H2H 1-1). Kazaška na turnajích WTA vyhrála už posedmé v řadě a úspěšně navazuje na triumf z antuky v Budapešti. Také ona na postup potřebovala více než dvě a půl hodiny, Ajlu Tomljanovicovou přetlačila 3-6 7-5 6-3, ačkoli za stavu 4-4 ve druhé sadě na podání prohrávala 0-40.

