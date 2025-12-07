Nejvytíženější hráč na okruhu. Zverev za tři sezony strávil na kurtu nejvíce hodin
Vysoký počet odehraných hodin bývá spojen s fyzickými i psychickými nároky, zhoršenou regenerací a postupným nárůstem únavy. Zverevova zápasová zátěž je vysoká jak v počtu zápasů, tak v délce jednotlivých duelů. Podle analytických dat tráví na kurtu více času než kterýkoli jiný hráč světového okruhu v posledních třech sezonách.
Německý tenista odehrál v roce 2025 celkem 82 zápasů, stejný počet jako v sezoně 2023. V roce 2024 jich bylo 90. Ve srovnání s ostatními předními hráči jsou tato čísla nadprůměrná. Alcaraz v uvedeném období odehrál 226 zápasů, Jannik Sinner 222, zatímco Zverev má na kontě 254 utkání. Při porovnání času stráveného na kurtu je rozdíl ještě zřetelnější.
V sezoně 2025 Zverev nasbíral 164 hodin na kurtu, což znamená průměrnou délku zápasu okolo dvou hodin. Delší průměr vykázalo několik hráčů – například Félix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti, Cameron Norrie, Nuno Borges, Karen Chačanov, Tommy Paul či Novak Djokovič – ovšem všichni odehráli méně duelů.
Za tři poslední sezony Zverev strávil v soutěžních zápasech celkem 535 hodin. Druhý Alcaraz má 454 hodin, třetí Sinner 449. Dlouhodobá zátěž patří u Zvereva k opakovaným tématům, neboť v minulosti vedla i k problémům se zraněními.
Zverev, kterému v žebříčku patří třetí příčka, si v letošním roce připsal jeden turnajový triumf, když nenašel přemožitele na domácím podniku v Mnichově, jinak se spíše na kurtech trápil. Na grandslamech si zatím zahrál třikrát finále, premiérový titul ale nezískal ani v letošním roce.
Vyšlo mu Australian Open, kde skončil až ve finále na Sinnerovi, na Roland Garros byl nad jeho síly ve čtvrtfinále Djokovič, ve Wimbledonu dohrál už v prvním kole s Arthurem Rinderknechem. Poslední letošní grandslam na US Open zakončil ve třetím kole, kde padl s Augerem-Aliassimem.
