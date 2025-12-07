Nejvytíženější hráč na okruhu. Zverev za tři sezony strávil na kurtu nejvíce hodin

Alexander Zverev (28) je tenistou, který v uplynulých třech letech strávil na kurtu nejvíce času ze všech hráčů. Podle oficiálních statistik překonal nejbližšího soupeře Carlose Alcaraze (22) téměř o sto hodin. Ukazatele z posledních sezon poukazují podle expertů na to, že efektivita hry je oblastí, v níž má německý hráč dlouhodobě prostor ke zlepšení.
Alexander Zverev strávil na kurtu nejvíce času ze všech tenistů na okruhu (@ Laurent Lairys/PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Vysoký počet odehraných hodin bývá spojen s fyzickými i psychickými nároky, zhoršenou regenerací a postupným nárůstem únavy. Zverevova zápasová zátěž je vysoká jak v počtu zápasů, tak v délce jednotlivých duelů. Podle analytických dat tráví na kurtu více času než kterýkoli jiný hráč světového okruhu v posledních třech sezonách.

Německý tenista odehrál v roce 2025 celkem 82 zápasů, stejný počet jako v sezoně 2023. V roce 2024 jich bylo 90. Ve srovnání s ostatními předními hráči jsou tato čísla nadprůměrná. Alcaraz v uvedeném období odehrál 226 zápasů, Jannik Sinner 222, zatímco Zverev má na kontě 254 utkání. Při porovnání času stráveného na kurtu je rozdíl ještě zřetelnější.

V sezoně 2025 Zverev nasbíral 164 hodin na kurtu, což znamená průměrnou délku zápasu okolo dvou hodin. Delší průměr vykázalo několik hráčů – například Félix Auger-Aliassime, Lorenzo Musetti, Cameron Norrie, Nuno Borges, Karen Chačanov, Tommy Paul či Novak Djokovič – ovšem všichni odehráli méně duelů.

Za tři poslední sezony Zverev strávil v soutěžních zápasech celkem 535 hodin. Druhý Alcaraz má 454 hodin, třetí Sinner 449. Dlouhodobá zátěž patří u Zvereva k opakovaným tématům, neboť v minulosti vedla i k problémům se zraněními.

Zverev, kterému v žebříčku patří třetí příčka, si v letošním roce připsal jeden turnajový triumf, když nenašel přemožitele na domácím podniku v Mnichově, jinak se spíše na kurtech trápil. Na grandslamech si zatím zahrál třikrát finále, premiérový titul ale nezískal ani v letošním roce.

Vyšlo mu Australian Open, kde skončil až ve finále na Sinnerovi, na Roland Garros byl nad jeho síly ve čtvrtfinále Djokovič, ve Wimbledonu dohrál už v prvním kole s Arthurem Rinderknechem. Poslední letošní grandslam na US Open zakončil ve třetím kole, kde padl s Augerem-Aliassimem.

Jsem strašně nespokojený. Zverev zhodnotil katastrofu s jedním upachtěným titulem

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Sincaraz
07.12.2025 10:34
Dá sa to interpretovať aj tak, že Zverevovi najdlhšie trvá, kým vyhrá, čiže hrá veľa tie breakov a tretích setov. A potrebuje najviac zápasov, aby získal toľko bodov, čo má.
Reagovat
pantera1
07.12.2025 10:30
No vidíš Šášo, aspoň v něčem seš nejlepší. Ta elektrikářina není žádná sranda, ta vytiží ein zwei .
Reagovat

