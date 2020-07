Někteří hráči na US Open za takových podmínek rozhodně nepojedou. Já se ještě nerozhodla, hlásí Kvitová

US Open se uskuteční v plánovaném termínu od 31. srpna do 13. září, poprvé v historii však nebudou moci do areálu ve Flushing Meadows žádní diváci a letošní ročník proběhne za velmi přísných podmínek, které například omezují počet lidí, s nimiž mohou tenisté do New Yorku přicestovat. Velkým a stále nevyřešeným problémem je potenciální 14denní karanténa. Ta bude například hrát roli v rozhodování světové jedničky Novaka Djokoviče.

"Pokud opatření zůstanou takto přísná, tak vím, že několik hráčů nepojede," uvedla Kvitová, která se momentálně účastní exhibicí v Berlíně, pro BBC. "Pořád přemýšlím nad tím, jak to vlastně bude vypadat, kolik lidí si budeme moct vzít, jestli budeme muset do karantény..."

Kvitová si stále neumí představit grandslamový turnaj bez fanoušků. Pokud však budou opatření snesitelná, je připravená hrát. "Pořád ale existuje šance, že US Open vynechám. Rozhodnu se až ve chvíli, kdy budu mít všechny informace."

Kvitová není jediná, kdo nad startem v New Yorku, kam byl přeložen i turnaj ze Cincinnati, váhá. Nerozhodla se ani světová jednička mezi ženami Ashleigh Bartyová, Simona Halepová či loňský šampion Rafael Nadal.

Vítězka ročníku 2016 Angelique Kerberová dokonce ohlásila, že se do New Yorku nechystá vůbec. "Nedokážu si to představit. V tuhle chvíli mi připadá, že nikdo do New Yorku letět nechce. Nikdo neví, co se stane a jak to bude. Třeba nebudeme hrát další dva roky, přitom máme začít už za tři týdny."

Účast naopak přislíbila například domácí hvězda Serena Williamsová. Někteří tenisté jako Darja Gavrilovová se US Open zúčastní i kvůli finanční odměně, jelikož jsou momentálně už od března bez výdělků. Sezona se na WTA rozjede 3. srpna v Palermu, na mužském okruhu o 11 dní později ve Washingtonu.

Ve Spojených státech rekordně roste počet nakažených, v poslední době přibývají desetitisíce případů denně, ovšem v New Yorku už se přes měsíc pohybuje denní přírůstek okolo jednoho tisíce.