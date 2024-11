Nemá právo se k tomu vyjadřovat. Slovenky se pustily do českého tenisového experta

Před pár dny zapsalo Slovensko v rámci Poháru Billie Jean Kingové historicky teprve druhý postup do finále. Český tenisový expert Jan Kukal se následně vyjádřil k výkonu našich sousedů ve finálovém souboji s Itálií a slovenské tenistky prostřednictvím svých slov pořádně naštval. Jedna z reakcí dokonce uvádí, že nemá právo se k tomu vyjadřovat.

Slovenky před pár dny zazářily v Billie Jean King Cupu. Po cestě do svého teprve druhého finále (triumf 2002) dokázaly vyřadit Britky, Australanky a v této soutěži historicky nejúspěšnější Spojené státy. Úspěch to byl bezpochyby obrovský.

Radost ze senzačního postupu do závěrečného kola jim však zkazila slova Jana Kukala, který Slovenky chválil, ale také byl částečně kritický a vyjádřil zklamání.

"Opravdu jsem nečekal, že finále bude tak hladké," řekl nyní 82letý tenisový expert. "Italky je zaskočily taktikou. Zklamalo mě, že Slovenky potom už nic nevymyslely. Bylo toho na ně moc. Do té doby hrály s nastavením, že nemají co ztratit. Ve finále si ale uvědomily, že mohou celou soutěž vyhrát a najednou to nešlo. Už nehrály uvolněně a s chutí," dodal.

Bývalý profesionální tenista, který spolupracoval s Ivanem Lendlem, Hanou Mandlíkovou, Jiřím Novákem či Thomasem Musterem a vedl tenistky v Poháru federace 1983, navíc hodnotil i rezervy členek týmu.

"Z velké euforie a nadšení spadlo Slovensko zpátky na zem. Z takové prohry se ale dá jen poučit. Odhalila, na čem je ještě potřeba zapracovat. U Viktórie Hrunčákové je to třeba fyzická kondice. Několikrát jsem slyšel, že největší zbraní Rebeccy Šramkové je podání. Nevzpomínám si, kolik si jich ve finále udržela. Moc určitě ne."

Slovenky reagovaly na sociálních sítích

"Proč pokaždé, když v tenise něčeho dosáhneme, tak to vždycky vypadá, že jsme stejně neuspěly? Dokáže si někdo představit, čeho jsme dosáhly? Jak těžké je v tenise každý den někomu něco dokazovat? Tak malá země a jsme druzí na celém světě. Je to životní úspěch, tak proč zase takové negativní titulky a kritika?" napsala na sociální sítě Anna Karolína Schmiedlová, která byla členkou týmu, ovšem do bojů nezasáhla.

"Je úžasné, jak tenisoví odborníci vždy umí podpořit své tenisty, a to i po skvělých výsledcích. Nikdy nepochopím, jak ze sebe někdo může něco takového dostat. Nikdo, kdo nebyl v našem týmu, si ani nedokáže představit, co jsme ze sebe každá vydala na kurtu i mimo něj, a nemá tedy právo se k tomu vyjadřovat. Lidi, buďme na sebe hodnější, hlavně kvůli budoucím generacím. Vytvořme pro ně pozitivnější prostředí, v němž se budou moci radovat z dobrých výsledků déle než pár hodin!" přidala se Viktória Hrunčáková.

Jednotlivé příspěvky Slovenek najdete v galerii na Šport24

"Pane tenisový experte, řekněte nám prosím více o našich rezervách po největším tenisovém úspěchu země od roku 2002 a přeskočme kvality soupeřek, které hrály lépe, zejména jejich 'pouze světová čtyřka' (Paoliniová)," rýpla si do Kukala deblová specialistka Tereza Mihalíková.

Další dvě členky týmu Rebecca Šramková a Renáta Jamrichová sice vlastní příspěvek nenapsaly, nicméně svůj názor jasně vyjádřily, když sdílely stanoviska spoluhráček.