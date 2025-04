Nemáte silné finanční zázemí? Pak v tenise nemůžete uspět, říká expertka Teruzzi

Výrazné rozdíly v odměnách za odehrané turnaje, které mohou zničit slibně se rozvíjející kariéru. Téma, jež daleko častěji než dřív otevírají samotní tenisté a tenistky, a které poukazuje na tvrdou realitu života na okruhu. Jste v absolutní špičce TOP 10 hráčů světa? Pak máte život jako v bavlnce. Rvete se o posun do stovky? Pak vás čeká boj o holé přežití. Bez silného rodinného finančního zázemí se tak začátek kariéry mnohdy ani nedá rozjet. Je to problém? Je systém nastaven nespravedlivě? A co to znamená pro běžné fungování hráčů a hráček na okruhu? O tom v Livesport daily hovoří Kateřina Teruzzi, bývalá hráčka a nyní tenisová expertka Livesportu.

Bez silného finančního zázemí nelze v tenise uspět (© Livesport)