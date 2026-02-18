Nemáte tušení, jaké to je žít s chronickým zraněním, reaguje Badosaová na ostrou kritiku
Badosaová v Dubaji zvládla úvodní duel s Kateřinou Siniakovou bez ztráty setu a ve druhém kole proti Svitolinové vedla už 4:1. Od té chvíle ji však zradilo zdraví, prohrála pět her v řadě a po ztraceném dějství si vyžádala ošetření mimo kurt. Po návratu se rozhodla v duelu nepokračovat kvůli bolestem v oblasti kyčle či stehna levé nohy a kurt opustila v slzách.
Španělka už několik let bojuje s chronickým zraněním zad, kvůli kterému poměrně často skrečuje či předčasně odstupuje z turnajů. Minulý týden se odhlásila z Dauhá a o týden později musela letos poprvé skrečovat. Za poslední rok vzdala, či nenastoupila k zápasu už popáté.
Za to od jednoho z fanoušků na sociální síti X schytala ostrou kritiku. "Badosaová je k tenisu tak hrozně neuctivá, prostě nemůžete odstoupit/skrečovat na každém turnaji." Na to se bývalá světová dvojka rozhodla rozsáhle reagovat.
"Nemáte tušení, jaké to je žít s chronickým zraněním, a přesto každý den pokračovat. Probudit se s tím, že nevíte, jak vaše tělo zareaguje, neustále hledat řešení a bojovat za něco, co milujete, a čemu dáváte úplně všechno, i když je to nesmírně těžké. Věřte mi, já sama tím trpím nejvíc. I přes bolesti a nekonečné noční můry se každý den snažím znovu najít cestu," popsala svou situaci.
Španělka a aktuálně až 72. hráčka světa se ke svým zraněním vyjádřila už po loňské skreči v Pekingu, kde vzdala zápas proti Karolíně Muchové. Její postoj se za tu dobu nezměnil a stále se snaží bojovat a pokračovat v profesionální kariéře. "Pro mě má po tom všem každý krok na tenisovém kurtu znovu a znovu smysl. Proto to nevzdám. Protože celé je to o tom zkoušet to dál — a to se nikdy nezmění. Vždycky to zkusím ještě jednou," dodala.
Své vyjádření uzavřela tím, že rozhodně nehodlá končit a ráda by svým kritikům ušetřila práci, protože jejich poznámky ji nijak neovlivní. "Pokud se vám to nelíbí, nemusíte mě sledovat. Příště si přepněte kanál."
