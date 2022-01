Nemocný Tomic si stěžoval rozhodčí: Nikoho tu oficiálně netestují. Do tří dnů budu pozitivní

Australan Bernard Tomic nastoupil k zápasu kvalifikace Australian Open s příznaky nemoci a během marného boje s Romanem Safjullinem řekl umpirové rozhodčí, že do dvou dnů bude mít pozitivní test na koronavirus. Bývalý velký talent si také postěžoval, že v Melbourne nefunguje oficiální PCR testování. Na sociálních sítích uvedl, že se necítí dobře a na radu lékařů se izoloval.

Bernard Tomic spustil monolog k brazilské rozhodčí Aline Da Rochaové Nocintové během výměny stran za stavu 1-2 v druhém setu. Devětadvacetiletý Australan si postěžoval, že má zdravotní potíže, a také kritizoval protikoronavirová opatření v Melbourne před úvodním grandslamem sezony.

"Jsem si jistý, že do dvou dnů budu mít pozitivní test, to vám říkám. Zaplatím vám večeři, pokud nebudu do tří dnů pozitivní. Jinak koupíte večeři vy mně," prohlásil Tomic, který nakonec se Safjullinem prohrál 1-6 4-6.

"Nechápu, že tu nikoho netestují. Dovolují hráčům jít na kurt po samotestech v hotelových pokojích... Kde to jsme. Není tu žádné oficiální PCR testování," tvrdil hráč, který po zápase s novináři nemluvil.

Vyjádřil se nicméně následně na sociálních sítích. "Je mi opravdu špatně a jsem zpět v hotelovém pokoji. Právě jsem mluvil s lékaři a ti mi řekli, abych se izoloval," uvedl.

Australané mají mysl nastavenou zřejmě trochu jinak. Tomic si na kurtu stěžoval, že zdraví tenisté nemusí na oficiální PCR testy. Sám přitom šel na kurt s příznaky nemoci. A pak se řeší zdravý a testovaný Novak Djokovič, kterého ani nechtějí pustit do země jen proto, že není očkovaný.

Tomic byl velkým talentem australského tenisu. Už v osmnácti letech si v roce 2011 zahrál čtvrtfinále Wimbledonu a v roce 2016 se dostal na životní 17. místo žebříčku. Špatná životospráva, spory s funkcionáři a disciplinární prohřešky pak následně provázely jeho pád až na současnou 257. příčku v pořadí ATP Tour.