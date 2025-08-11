Není dobré, když jsou hráči naštvaní. Pegulaová zkritizovala komunikaci ze strany US Open
Pegulaová se mixu na US Open zúčastní s krajanem Tommym Paulem. "Je to čest, že mě požádali, abych hrála. Bude to skvělé, bude to zábava a fanoušci si to opravdu užijí," řekla na turnaji v Cincinnati.
Zároveň ale nepovažuje za ideální, že pořadatelé formát změnili bez diskuze s tenisty. "To je něco, na čem se jako hráči pokoušíme s nimi pracovat, aby ta komunikace byla mnohem hladší," řekla. Uvědomuje si, že omezený počet účastníků s důrazem na postavení ve dvouhře připravuje deblové specialisty o výdělky. "Není dobré, když hráči říkají, že jsou naštvaní, protože teď nemohou hrát, nebo že je to pro ně cesta k výdělku a teď ji nemají," uvedla. "Bude to zábavná akce, ale zároveň bych si přála, aby s námi komunikovali o trochu lépe."
Mezi hvězdnými páry jsou například Jannik Sinner s Emmou Navarrovou nebo Carlos Alcaraz s Emmou Raducanuovou. Z nasazených týmů se odhlásili Paula Badosaová a Jack Draper, místo nichž budou povoláni náhradníci.
Mix se na US Open bude hrát v týdnu před turnajem za účasti 16 místo obvyklých 32 párů, polovinu z nich pořadatelé vybrali na základě singlového žebříčku. Dalších osm dvojic dostane divokou kartu. Šest z nich už organizátoři oznámili, dvě místa zbývají. V pavouku zatím není 11násobná grandslamová šampionka ve čtyřhře a smíšené čtyřhře Kateřina Siniaková, která by ráda spojila síly s mužskou deblovou světovou jedničkou Marcelem Arévalem ze Salvadoru.
Siniaková patří mezi velké kritiky formátu, který z grandslamového turnaje ve smíšené čtyřhře dělá spíše exhibici. Za nespravedlnost vůči deblistům považují změnu také obhájci titulu Italové Sara Erraniová a Andrea Vavassori, kteří dostali divokou kartu.
Zápasy se budou hrát jen na dva vítězné zkrácené sety do čtyř vítězných gamů, za stavu 4:4 případně následuje tie-break. Místo rozhodujícího třetího setu se bude hrát tie-break do deseti bodů. Až finále bude na dva vítězné sety v klasickém formátu.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře