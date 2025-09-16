Nepříjemné selhání české naděje. Bejlek třikrát nedopodávala zápas a prohloubila krizi

WTA 125 TOLENTINO - Ještě před pár týdny měla Sára Bejlek (19) naopak vynikající formu a mohla pomýšlet na premiérový posun do elitní stovky žebříčku. Z posledních šesti zápasů však vyhrála jen jeden a další krach přišel na podniku WTA 125 v Itálii, kde třikrát nedopodávala zápas úvodního kola a zahodila luxusní vedení v rozhodujícím setu. S domácí outsiderkou Nurií Brancacciovou (25) nakonec po dvou a půl hodinách boje padla 4:6, 6:3, 6:7.
Sára Bejlek zahodila v Itálii luxusní vedení (© KELLY DEFINA / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Bejlek – Brancacciová 4:6, 6:3, 6:7

Favorizovaná Bejlek se dokázala vyhrabat z manka setu a brejku a postupně si na kurtu získala očekávanou převahu. Jenže v rozhodujícím dějství česká teenagerka, která pořád čeká na debut v elitní stovce žebříčku, naprosto selhala.

Proti Brancacciové vedla v poslední sadě už 5:2 a měla náskok dvou brejků. Následující dva gamy však ztratila čistou hrou a Italka nakonec suverénně srovnala na 5:5. Bejlek se nenechala rozhodit, znovu soupeřce prolomila servis a měla třetí možnost utkání dopodávat. Tato promarněná šance už ale českou tenistku zlomila a v tie-breaku získala jen jeden bod.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ještě před pár týdny prožívala Bejlek naopak velmi povedené období. Po skvělém French Open, kde si poprvé zahrála druhé kolo na grandslamech, triumfovala na Makarské a dostala se na Livesport Prague Open do svého prvního čtvrtfinále na nejvyšším okruhu.

Po postupu mezi nejlepší osmičku v pražské Stromovce ovšem prohrála pět z následujících šesti duelů a v tomto týdnu v Tolentinu zahodila příležitost přiblížit se k debutu v TOP 100 světového pořadí.

Českým tenistkám se vstup do turnaje moc nepovedl. Postoupila pouze Barbora Palicová a nasazená sedmička Dominika Šalková musela v průběhu rozhodujícího setu skrečovat.

Výsledky turnaje WTA 125 v Tolentinu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mantra
16.09.2025 08:23
To je voda na můj mlejn
bardunek666
16.09.2025 08:22
Achjo, naše mladice teda moc neválí. Kéž by to alespoň Palicová ještě jedno kolo dala. Její letošní sezóna, až na finále v Gradu, je nepovedená...
Kandinsky1
16.09.2025 07:49
Ještě před pár týdny měla Sára Bejlek (19) naopak vynikající formu a mohla pomýšlet na premiérový posun do elitní stovky žebříčku.
Formu měla naposled v Praze, což už budou dva měsíce. Ale jak taky může mít formu, když je pořád zraněná. No a včera opět ošetřování
Mantra
16.09.2025 08:24
2 monaty jsou 8 tejdnů. To je pár... ve smyslu trochu, ne dva.
George_Renel
16.09.2025 07:44
Chyby, které předváděla, především při nábězích na nahrané míče na síti, byly až otřesné.
