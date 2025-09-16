Nepříjemné selhání české naděje. Bejlek třikrát nedopodávala zápas a prohloubila krizi
Bejlek – Brancacciová 4:6, 6:3, 6:7
Favorizovaná Bejlek se dokázala vyhrabat z manka setu a brejku a postupně si na kurtu získala očekávanou převahu. Jenže v rozhodujícím dějství česká teenagerka, která pořád čeká na debut v elitní stovce žebříčku, naprosto selhala.
Proti Brancacciové vedla v poslední sadě už 5:2 a měla náskok dvou brejků. Následující dva gamy však ztratila čistou hrou a Italka nakonec suverénně srovnala na 5:5. Bejlek se nenechala rozhodit, znovu soupeřce prolomila servis a měla třetí možnost utkání dopodávat. Tato promarněná šance už ale českou tenistku zlomila a v tie-breaku získala jen jeden bod.
Ještě před pár týdny prožívala Bejlek naopak velmi povedené období. Po skvělém French Open, kde si poprvé zahrála druhé kolo na grandslamech, triumfovala na Makarské a dostala se na Livesport Prague Open do svého prvního čtvrtfinále na nejvyšším okruhu.
Po postupu mezi nejlepší osmičku v pražské Stromovce ovšem prohrála pět z následujících šesti duelů a v tomto týdnu v Tolentinu zahodila příležitost přiblížit se k debutu v TOP 100 světového pořadí.
Českým tenistkám se vstup do turnaje moc nepovedl. Postoupila pouze Barbora Palicová a nasazená sedmička Dominika Šalková musela v průběhu rozhodujícího setu skrečovat.
Komentáře
Formu měla naposled v Praze, což už budou dva měsíce. Ale jak taky může mít formu, když je pořád zraněná. No a včera opět ošetřování