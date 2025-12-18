Neshody a vliv otce? Tenisový svět řeší šokující rozchod Alcaraze s Ferrerem
Tahle informace zaskočila celý tenisový svět. Alcaraz letos prožil nejlepší sezonu své kariéry a jeho trenérský tým získal cenu ATP. Přesto španělský supertalent nebude dál spolupracovat s Ferrerem, který ho vedl přes sedm let.
Oznámení majitele šesti grandslamových trofejí bylo šokující a okamžitě se začalo řešit, proč ke konci spolupráce došlo. Otázky fanoušků, novinářů a médií ještě více rozvířila reakce Ferrera na rozchod s Alcarazem.
V anglické verzi sice napsal větu, že by si přál, aby mohl pokračovat, nicméně v té španělské uvedl, že by rád pokračoval. Tuto větu si okamžitě převzala španělská média včetně šéfa portálu Punto de Break Josého Moróna či portugalského novináře a komentátora Josého Morgada.
Postupem času Morón uvedl na sociální síti X následující. "Můj kamarád a kolega Javier de Diego mi přinesl nové informace. Před dvěma dny, když Alcaraz a Ferrero vyjednávali detaily ohledně smlouvy na rok 2026, něco způsobilo, že se všechno takhle zvrtlo. Nějaké neshody či konflikt v jejich rozhovoru vedly až k odchodu Ferrera. Muselo to být něco velmi vážného, že to takhle skončilo."
De Diego poté sám přišel na stejné platformě s vysvětlením. "Rozchod přišel před pár dny. Bylo to zničehonic, ale žádná zlá krev mezi nimi není. Měli silné rozepře, když diskutovali o prodloužení smlouvy na rok 2026."
Podle serveru claytennis.com panovaly výrazné neshody mezi Ferrerem a Alcarazovým otcem o tom, jak dál vést Carlosovu kariéru. Jiné zdroje zase hovoří tak, že Alcaraz nechtěl o Ferrera přijít, ale přehlasovali ho ostatní členové týmu.
Ať už je pravda kdekoli, rozhodnutí je to velmi překvapivé. Alcaraz v letošním roce ovládl French Open a US Open, posbíral celkem osm trofejí a pod vedením Ferrera dosáhl na všechny své úspěchy na profesionální úrovni.
