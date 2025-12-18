Neshody a vliv otce? Tenisový svět řeší šokující rozchod Alcaraze s Ferrerem

DNES, 08:00
Téma 5
Šokující rozhodnutí Carlose Alcaraze (22) nadále rezonuje tenisovým světem. Aktuální lídr mužského žebříčku ve středu oznámil konec spolupráce s trenérem Juanem Carlosem Ferrerem a na povrch začínají vyplouvat nové skutečnosti. Nečekanou situaci pochopitelně nejintenzivněji řeší španělská média.
Carlos Alcaraz nečekaně ukončil spolupráci s trenérem (© VALERY HACHE / AFP)

Tahle informace zaskočila celý tenisový svět. Alcaraz letos prožil nejlepší sezonu své kariéry a jeho trenérský tým získal cenu ATP. Přesto španělský supertalent nebude dál spolupracovat s Ferrerem, který ho vedl přes sedm let.

Oznámení majitele šesti grandslamových trofejí bylo šokující a okamžitě se začalo řešit, proč ke konci spolupráce došlo. Otázky fanoušků, novinářů a médií ještě více rozvířila reakce Ferrera na rozchod s Alcarazem.

V anglické verzi sice napsal větu, že by si přál, aby mohl pokračovat, nicméně v té španělské uvedl, že by rád pokračoval. Tuto větu si okamžitě převzala španělská média včetně šéfa portálu Punto de Break Josého Moróna či portugalského novináře a komentátora Josého Morgada.

Postupem času Morón uvedl na sociální síti X následující. "Můj kamarád a kolega Javier de Diego mi přinesl nové informace. Před dvěma dny, když Alcaraz a Ferrero vyjednávali detaily ohledně smlouvy na rok 2026, něco způsobilo, že se všechno takhle zvrtlo. Nějaké neshody či konflikt v jejich rozhovoru vedly až k odchodu Ferrera. Muselo to být něco velmi vážného, že to takhle skončilo."

De Diego poté sám přišel na stejné platformě s vysvětlením. "Rozchod přišel před pár dny. Bylo to zničehonic, ale žádná zlá krev mezi nimi není. Měli silné rozepře, když diskutovali o prodloužení smlouvy na rok 2026."

Podle serveru claytennis.com panovaly výrazné neshody mezi Ferrerem a Alcarazovým otcem o tom, jak dál vést Carlosovu kariéru. Jiné zdroje zase hovoří tak, že Alcaraz nechtěl o Ferrera přijít, ale přehlasovali ho ostatní členové týmu.

Ať už je pravda kdekoli, rozhodnutí je to velmi překvapivé. Alcaraz v letošním roce ovládl French Open a US Open, posbíral celkem osm trofejí a pod vedením Ferrera dosáhl na všechny své úspěchy na profesionální úrovni.

Alcaraz ukončil spolupráci s Ferrerem

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Nenela
18.12.2025 09:17
Jako fakt je mi uplne jedno, kdo trenuje Alcaraze
Reagovat
PTP
18.12.2025 10:04
Pořád lepší, než tu diskutovat o comebacku Sereny nebo o bitvě pohlaví Cirkulárka vs. Dick Kyrgios.
Reagovat
Patik
18.12.2025 08:59
Každopádne je to veľká záležitosť aby to nevyradilo Carlosa na pol ak nie celú sezónu..ako Djokoviča s Vajdom.
Reagovat
PTP
18.12.2025 08:42
Myslím, že hlavně vliv Paddyho
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
18.12.2025 08:08
"Jiné zdroje zase hovoří tak, že Alcaraz nechtěl o Ferrera přijít, ale přehlasovali ho ostatní členové týmu." To jako členi eho týmu opravdu rozhodují o tom, koho bude mít za hlavního trenéra? ????
Reagovat

