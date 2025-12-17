Šokující oznámení Alcaraze. Světová jednička se po snové sezoně rozešla s trenérem

DNES, 13:27
Carlos Alcaraz (22) ve středu překvapil celý tenisový svět, když oznámil konec spolupráce s trenérem Juanem Carlosem Ferrerem. Jeho krajan mu přitom pomohl ke všem šesti grandslamovým titulům a společně prožili v roce 2025 nejlepší sezonu.
Ferrero Juan Carlos
Alcaraz Carlos
Juan Carlos Ferrero a Carlos Alcaraz po triumfu na French Open (© THIBAUD MORITZ / AFP)

Pro Alcaraze byla sezona 2025 nejúspěšnější v kariéře. Vyhrál French Open a US Open, posbíral celkem osm trofejí a zakončil ji na postu světové jedničky. Jeho trenérský tým navíc získal cenu ATP za tento rok.

Ani to ale nestačilo. Aktuální lídr žebříčku se rozhodl fungující a více než sedmiletou spolupráci definitivně ukončit. "Je pro mě velmi těžké psát tento příspěvek. Rozhodli jsme se společně. Děkuju ti, že jsi proměnil mé dětské sny ve skutečnost. Tuhle cestu jsme začali, když jsem byl ještě dítě," napsal španělský supertalent na sociální sítě.

"Došli jsme spolu na vrchol a myslím si, že pokud se mají naše cesty někdy rozejít, tak je to právě teď. V momentě, o který jsme vždy usilovali. Mysl mi zaplavuje tolik vzpomínek, že vybrat jen jednu by nebylo fér. Pomohl jsi mi růst jako sportovci, ale především jako člověku. Nyní pro nás oba nastává čas změn, který s sebou nese nová dobrodružství," dodal.

Oznámení Alcaraze je po nejúspěšnější sezoně v kariéře šokující. Druhý člen trenérského týmu Samuel López naopak v týmu zůstává a bude Španělovi pomáhat v úsilí o zisk prvního titulu na Australian Open a zkompletování kariérního Grand Slamu.

Pokud Ferrero bude chtít v trenérské kariéře pokračovat, určitě nebude mít o nabídky nouzi. Před Alcarazem vedl Alexandera Zvereva a podle španělského deníku Marca měl nabídky i od dalších hráčů TOP 10 žebříčku.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
2
Patik
17.12.2025 13:43
Co do pekla..Tak toto nemalo skoncit..takto to nemalo skončiť...Vy ste boli predurčení zostať spolu naveky..you were my brother anakin...you were to bring balance to the force...not leave it in Darkness
Reagovat
paddy
17.12.2025 13:39
No, konečně smile smile
el Mosquito dolétal smile
Celý rok jsem ho do toho tlačil smile

Trenerem roku měl být Cahill smile
Sinner má lepší % úspěšnost a no 1 není jen kvůli toho, že čtvrt roku nesměl hrát.
Před RG se ukáže, kdo je skutečná světová jednička.
Reagovat

