Neskutečná jízda přemožitele Menšíka! Neznámý Peruánec se probil do prvního finále
Kovacevic – Buse 1:6, 4:6
Letošní ročník hamburského podniku měl vynikající obsazení, ovšem první místo ve finále naprosto nečekaně obsadil pro mnohé neznámý Buse. Tohle jméno si rozhodně zapamatujte, protože Peru má v tomto hráči obrovský talent, který se neustále zlepšuje.
Po cestě do finále musel Buse zvládnout šest zápasů. V kvalifikaci deklasoval Nielse McDonalda i Huga Gastona a v úvodních kolech hlavní soutěže si vyšlápl na světovou dvanáctku a loňského šampiona Flavia Cobolliho a zničil český talent Menšíka. Set ztratil pouze ve čtvrtfinále s Ugem Humbertem, přestože měl možnost i toto utkání zvládnout bez nutnosti hrát rozhodující sadu.
Další dominanci předvedl v semifinále s Kovacevicem. Zápas byl velmi rychlý a Buse v něm nečelil ani jedné brejkbolové hrozbě. Přemožitele nasazené jedničky Félixe Augera-Aliassimeho vyprovodil za pouhých 65 minut.
Buse se do semifinále na hlavním okruhu dostal potřetí v kariéře a i do třetice na oblíbené antuce. Loni ve švýcarském Gstaadu ani letos v brazilském Rio de Janeiru ale do další fáze projít nedokázal. V sobotu si tak zahraje své největší finále v kariéře.
Postup z kvalifikace až do finále v Hamburku navíc znamená obrovský posun ve světovém pořadí. V živém žebříčku se momentálně rodák z Limy nachází na 36. místě a vítězství v souboji o titul by mohlo znamenat jistotu nasazení pro Wimbledon.
Ve finále každopádně Buseho čeká velmi těžký soupeř, ať už dopadne druhé semifinále jakkoli. O postup do závěrečného kola se totiž porvou světová devítka Alex de Minaur a šestadvacítka žebříčku Tommy Paul.
Na finalistu na úrovni ATP čekalo Peru skoro 20 let. Buse navázal na sezonu 2007, kdy se v chilském Viňa del Mar podíval do finále Luis Horna a titul sebral domácímu Nicolásovi Massúovi.
