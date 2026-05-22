Neskutečná jízda přemožitele Menšíka! Neznámý Peruánec se probil do prvního finále

DNES, 17:02
Aktuality 1
ATP HAMBURK - Ignacio Buse pokračuje v životní jízdě na turnaji ATP 500 v Hamburku. Přemožitel Jakuba Menšíka, který v německém městě posbíral už šest skalpů, se z kvalifikace probil až do finále a zahraje si o svůj největší titul. Fantastické tažení peruánského tenisty nedokázal zastavit ani Aleksandar Kovacevic.
Ignacio Buse hraje v Hamburku životní turnaj (© HMB Media / Sipa USA / Profimedia)

Kovacevic – Buse 1:6, 4:6

Letošní ročník hamburského podniku měl vynikající obsazení, ovšem první místo ve finále naprosto nečekaně obsadil pro mnohé neznámý Buse. Tohle jméno si rozhodně zapamatujte, protože Peru má v tomto hráči obrovský talent, který se neustále zlepšuje.

Po cestě do finále musel Buse zvládnout šest zápasů. V kvalifikaci deklasoval Nielse McDonalda i Huga Gastona a v úvodních kolech hlavní soutěže si vyšlápl na světovou dvanáctku a loňského šampiona Flavia Cobolliho a zničil český talent Menšíka. Set ztratil pouze ve čtvrtfinále s Ugem Humbertem, přestože měl možnost i toto utkání zvládnout bez nutnosti hrát rozhodující sadu.

Další dominanci předvedl v semifinále s Kovacevicem. Zápas byl velmi rychlý a Buse v něm nečelil ani jedné brejkbolové hrozbě. Přemožitele nasazené jedničky Félixe Augera-Aliassimeho vyprovodil za pouhých 65 minut.

Buse se do semifinále na hlavním okruhu dostal potřetí v kariéře a i do třetice na oblíbené antuce. Loni ve švýcarském Gstaadu ani letos v brazilském Rio de Janeiru ale do další fáze projít nedokázal. V sobotu si tak zahraje své největší finále v kariéře.

Postup z kvalifikace až do finále v Hamburku navíc znamená obrovský posun ve světovém pořadí. V živém žebříčku se momentálně rodák z Limy nachází na 36. místě a vítězství v souboji o titul by mohlo znamenat jistotu nasazení pro Wimbledon.

Ve finále každopádně Buseho čeká velmi těžký soupeř, ať už dopadne druhé semifinále jakkoli. O postup do závěrečného kola se totiž porvou světová devítka Alex de Minaur a šestadvacítka žebříčku Tommy Paul.

Na finalistu na úrovni ATP čekalo Peru skoro 20 let. Buse navázal na sezonu 2007, kdy se v chilském Viňa del Mar podíval do finále Luis Horna a titul sebral domácímu Nicolásovi Massúovi.

Výsledky turnaje ATP 500 v Hamburku

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Kapitan_Teplak
22.05.2026 17:16
Nebejt ztraceného setu s Humbertem, tak to tam kosí jak motorovkou
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

