Neskutečné štěstí pro Svrčinu: Skreč soupeře, porážka ve finále a pozice lucky losera

DNES, 14:08
ATP HANGZHOU - Dalibor Svrčina (22) si s velkým štěstím zahraje hlavní soutěž na podniku ATP 250 v čínském Hangzhou, přestože v úvodním kole kvalifikace dlouho tahal za kratší konec a ve finále prohrál 1:6, 4:6 s Giuliem Zeppierim (23). Český tenista se do hlavní fáze dostal jako lucky loser a vyzve nasazenou osmičku Mattea Berrettiniho.
Dalibor Svrčina ve finále kvalifikace neuspěl (© MICHELE MARAVIGLIA / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Svrčina – Zeppieri 1:6, 4:6

Za normálních okolností by možná Svrčina skončil v Hangzhou už na úvod kvalifikace. V duelu s Timofejem Skatovem totiž schytal kanára v prvním setu a tahal za kratší konec až do té doby, než se začal soupeř trápit fyzicky.

Zatímco reprezentant Kazachstánu mu pak v průběhu rozhodujícího setu vzdal, Zeppieri fyzicky limitován nebyl a došel si pro jednoznačnou výhru nad českým tenistou.

Také tentokrát měl Svrčina otřesný vstup do zápasu. Potupného kanára sice nepřipustil, nicméně uhrál jen jeden game a od stavu 1:1 získal ve zbytku setu pouhých pět fiftýnů a ani jeden na returnu. Mnohem více vzdoroval Svrčina ve druhé sadě. Ani v ní se však nedostal k brejkbolu, v páté hře si prohrál servis a manko smazat nedokázal.

Svrčina plnil v kvalifikaci roli nasazené dvojky a díky odstoupení Lucy Nardiho před koncem kvalifikace se ještě mohl do hlavní soutěže dostat. A na štěstěnu si rozhodně stěžovat nemůže, protože mezi dvěma žebříčkově nejvýše poraženými hráči ve finále kvalifikace byl vylosován právě on jako lucky loser.

V prvním kole vyzve nasazenou osmičku a bývalou světovou šestku Mattea Berrettiniho. Ital se vrací po dalších zdravotních problémech a absolvuje svou první akci od Wimbledonu.

Ostravský rodák Svrčina získal před měsícem na challengeru v mexickém Cancúnu svůj největší kariérní titul a poprvé se posunul do elitní stovky žebříčku. Coby člen nejvyššího patra světového pořadí ale prohrál dva ze tří zápasů a výhru si připsal jen po zmíněné skreči Skatova.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Mantra
17.09.2025 13:40
Ten nepatří do t100 jako Kopřiva
EllNino
17.09.2025 13:48
Promiň, ale patří nepatří, prostě má body na stovku a je v ní, až je nebude mít, tak z ní vypadne, zbytek nemá cenu řešit :)) To je pořád, kdo kam patří a ne ... vyháníš Vondroušovou, Muchovou a Bouzkovou ze stovky už 8 let a furt tam jsou :))
The_Punisher
17.09.2025 12:33
Povedlo se, ale soupeře ma teda nelehkého
sojka1
17.09.2025 10:24
zajimavost - u predchazejiciho clanku k Dalikovi je Gulbisova poznamka, ze blbe drzi raketu, s prilis velkym "nadhmatem", tady ji drzi uplne normalne, nic si nezkracuje a muze pri uderu i pracovat zapestim.... na te fotce pri servisu jde podle me o druhy servis zprava a Dalik ho chce zahrat kratky, s rotaci, ven z kurtu..... ale protoze je prcek, hraje (nese) kazdy servis do dalky... (o tom teda neco vim) :-)) takze by na kratky servis musel ubrat i na sile a nahrazuje si to tim zdanlive nelogickym nadhmatem...... mimochodem, Dalik ma dost malou ruku, to je taky peklo, musi zrejme hrat (aby to trochu letelo) s mnohem vetsim gripem rakety, nez by normalne potreboval a ten uchop neni uplne idealni, dalsi technicka nevyhoda prcku.... pardoon, ze pisu o tenisu.... :-))
Trojchyba_Mat
17.09.2025 11:49
