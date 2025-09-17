Neskutečné štěstí pro Svrčinu: Skreč soupeře, porážka ve finále a pozice lucky losera
Svrčina – Zeppieri 1:6, 4:6
Za normálních okolností by možná Svrčina skončil v Hangzhou už na úvod kvalifikace. V duelu s Timofejem Skatovem totiž schytal kanára v prvním setu a tahal za kratší konec až do té doby, než se začal soupeř trápit fyzicky.
Zatímco reprezentant Kazachstánu mu pak v průběhu rozhodujícího setu vzdal, Zeppieri fyzicky limitován nebyl a došel si pro jednoznačnou výhru nad českým tenistou.
Také tentokrát měl Svrčina otřesný vstup do zápasu. Potupného kanára sice nepřipustil, nicméně uhrál jen jeden game a od stavu 1:1 získal ve zbytku setu pouhých pět fiftýnů a ani jeden na returnu. Mnohem více vzdoroval Svrčina ve druhé sadě. Ani v ní se však nedostal k brejkbolu, v páté hře si prohrál servis a manko smazat nedokázal.
Svrčina plnil v kvalifikaci roli nasazené dvojky a díky odstoupení Lucy Nardiho před koncem kvalifikace se ještě mohl do hlavní soutěže dostat. A na štěstěnu si rozhodně stěžovat nemůže, protože mezi dvěma žebříčkově nejvýše poraženými hráči ve finále kvalifikace byl vylosován právě on jako lucky loser.
V prvním kole vyzve nasazenou osmičku a bývalou světovou šestku Mattea Berrettiniho. Ital se vrací po dalších zdravotních problémech a absolvuje svou první akci od Wimbledonu.
Ostravský rodák Svrčina získal před měsícem na challengeru v mexickém Cancúnu svůj největší kariérní titul a poprvé se posunul do elitní stovky žebříčku. Coby člen nejvyššího patra světového pořadí ale prohrál dva ze tří zápasů a výhru si připsal jen po zmíněné skreči Skatova.
