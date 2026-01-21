Neuvěřitelná jízda Plíškové pokračuje! Česká legenda poslala domů i Tjenovou
Tjenová – Plíšková 4:6, 4:6
Nic se od ní nečekalo. A právě možná to stojí za zatím výbornými výkony Plíškové na Australian Open. Po více než roční pauze se rodačka z Loun na kurtech prezentuje ve stylu, jako by za sebou takovou dlouhou absenci ani neměla.
Ve druhém kole to poznala i indonéská hvězda Tjenová. Na o jedenáct let starší soupeřku marně hledala zbraň od počátku zápasu, kdy si prohrála hned své druhé podání. Víc výborně servírující Plíšková v prvním setu nepotřebovala.
Rodačku z Jakarty nepustila ani k jediné brejkové šanci, Tjenová naopak této hrozbě čelila ještě dvakrát, a i když si v obou případech poradila, na přesně hrající soupeřku jí to nestačilo. První set patřil za 44 minut 1057. hráčce světa v poměru 6:4.
Ve druhé sadě se situace do velké míry opakovala. Tentokrát ale Tjenová přišla hned o své úvodní podání. Indonésanka ale přeci jen zpřesnila hru a na returnu zatápěla své soupeřce mnohem více než v úvodním dějství.
Plíšková musela první hrozbu ztráty servisu hasit ve čtvrté hře, kritická chvíle ale přišla za stavu 4:3, kdy Tjenová vedla při podání Češky 40:15. Poté si vypracovala ještě jeden brejkbol, všechny tři hrozby ale stoicky klidná Plíšková odvrátila.
Další problémy už dvojnásobná grandslamová finalistka nepřipustila. Sadu a zápas bez problémů dopodávala a po hodině a 40 minutách mohla slavit znovu bez ztráty setu nečekaný postup do třetího kola Australian Open.
O osmifinále se utká s se světovou devítkou Američankou Keysovou. S hvězdnou soupeřkou se zatím na okruhu potkala jen jednou, v roce 2020 ji porazila ve finále turnaje v Brisbane.
Maximem Plíškové v Melbourne je semifinálová účast z roku 2019.
