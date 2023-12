Next Gen ATP Finals míří do finále. Do boje o titul postoupili mladíci Fils a Medjedovič

NEXT GEN ATP FINALS - Do finále 6. ročníku Turnaje mistrů pro hráče do 21 let v saúdskoarabské Džiddě postoupili neporažení Arthur Fils (19) a Hamad Medjedovič (20). Nejvýše nasazený Francouz si v semifinále poradil po obratu s krajanem Lucou Van Asschem (19), srbskému tenistovi v průběhu druhého setu vzdal Švýcar Dominic Stricker (21).

Arthur Fils (© AFP)