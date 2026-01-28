Nezájem nejlepších českých hráček bohužel trvá. Ostrava oznámila první divoké karty

Tenisový turnaj v Ostravě stále čeká na první výraznější jméno, přestože už oznámil polovinu divokých karet. Bohužel pro pořadatele i české fanoušky stále platí absence největších našich hvězd. Na český podnik se zatím nechystá ani jedna z domácích hráček figurujících v TOP 100 žebříčku, nicméně česká stopa naštěstí bude přece jen k vidění.
Tereza Martincová dostala divokou kartu do Ostravy (© KARIM JAAFAR / AFP)

Turnaj v Ostravě se do kalendáře WTA vrátil po dlouhých čtyřech letech, byl mu snížen status z WTA 500 na dvěstěpadesátku a vyfasoval velmi nepříznivý termín mezi Australian Open a prestižními tisícovkami na Blízkém východě.

Přesto pořadatelé věřili, že mohou divákům nabídnout světový tenis i největší české hvězdy v akci. Jenže z toho možná bohužel vůbec nic nebude, protože i po rozdání první poloviny divokých karet nenajdeme ve startovní listině žádnou z Češek figurujících v TOP 100 žebříčku.

Volnou vstupenku do hlavní soutěže získaly Tereza Martincová (469. v žebříčku WTA) vracející se po zranění a Lucie Havlíčková (281.), která loni v červnu naskočila zpět do akce po dlouhé zdravotní a psychické pauze. Divokou kartu do kvalifikace mají Laura Samson (205.) a Julie Paštiková (522.).

Naštěstí se nejedná o jediné české hráčky v hracím poli. Nikola Bartůňková (126.) se dle posledních dostupných informací posunula do seznamu hlavní soutěže a minimálně do kvalifikace by měly zasáhnout Linda Fruhvirtová (132.), Gabriela Knutsonová (176.), Dominika Šalková (144.) a Darja Viďmanová (142.).

Pořadatelé by měli mít k dispozici ještě další dvě divoké karty pro hlavní soutěž i kvalifikaci, takže pořád mohou ulovit některou z českých hvězd. Moc času jim ale už nezbývá, jelikož kvalifikace startuje v sobotu 31. ledna a hlavní fáze o den později.

Už teď je jisté, že do Ostravy nedorazí vítězka poslední ročníku Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová (všechny Abú Zabí) ani Karolína Plíšková (Kluž). Tyto tenistky se představí na souběžně hraných podnicích v cizině.

Turnaj bude vysílat stanice SPORTY TV. Vstupenky lze zakoupit zde.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

13
Ondřej.Jirásek
28.01.2026 16:29
Nikola Bartůňková se podle tweetu pořadatelů posunula do hlavní soutěže, v článku upraveno.
PTP
28.01.2026 16:32
Tweety byly na Twitteru, na síti X jsou Ksindly.
Ondřej.Jirásek
28.01.2026 16:34
To máš fuk, pro mě je to furt Twitter :D
GaelM
28.01.2026 16:34
Kapitan_Teplak
28.01.2026 15:24
Nevíte někdo, dokdy nejpozději smí čekat s udělením WC pro hlavní soutěž ?
PTP
28.01.2026 14:54
Do Ostravy jedině na festival Colours of Ostrava a Martincová může posloužit jako hezká tvář turnaje nebo hezká ruka turnaje
tommr
28.01.2026 14:50
Místo Martincové a Havlíčkové měly dostat WC do MD Bartůnková a Fruhvirtová. Martincová už není perspektivní a Havlíčková nezvládá ani zápasy na ITF okruhu (viz dnešní bídnej výkon v Portugalsku) ...
Kapitan_Teplak
28.01.2026 15:44
Pořadatelé počítají s tím, že ty dvě kvaldu zvládnou. No jen aby se nepřepočítali.
tommr
28.01.2026 16:15
i když jí zvládnou tak budou v nevýhodě proti soupeřkám které kvalifikaci hrát nebudou ...
JLi
28.01.2026 14:35
A kde budou hrát Maky a Bára?
Ondřej.Jirásek
28.01.2026 14:38
Všechny v Abú Zabí, proto je to až za Valentovou. Trochu to upravím, ať je to jasnější :)
JLi
28.01.2026 14:45
Mantra
28.01.2026 14:27
Taky bych volil jiné destinace
