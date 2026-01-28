Nezájem nejlepších českých hráček bohužel trvá. Ostrava oznámila první divoké karty
Turnaj v Ostravě se do kalendáře WTA vrátil po dlouhých čtyřech letech, byl mu snížen status z WTA 500 na dvěstěpadesátku a vyfasoval velmi nepříznivý termín mezi Australian Open a prestižními tisícovkami na Blízkém východě.
Přesto pořadatelé věřili, že mohou divákům nabídnout světový tenis i největší české hvězdy v akci. Jenže z toho možná bohužel vůbec nic nebude, protože i po rozdání první poloviny divokých karet nenajdeme ve startovní listině žádnou z Češek figurujících v TOP 100 žebříčku.
Volnou vstupenku do hlavní soutěže získaly Tereza Martincová (469. v žebříčku WTA) vracející se po zranění a Lucie Havlíčková (281.), která loni v červnu naskočila zpět do akce po dlouhé zdravotní a psychické pauze. Divokou kartu do kvalifikace mají Laura Samson (205.) a Julie Paštiková (522.).
Naštěstí se nejedná o jediné české hráčky v hracím poli. Nikola Bartůňková (126.) se dle posledních dostupných informací posunula do seznamu hlavní soutěže a minimálně do kvalifikace by měly zasáhnout Linda Fruhvirtová (132.), Gabriela Knutsonová (176.), Dominika Šalková (144.) a Darja Viďmanová (142.).
Pořadatelé by měli mít k dispozici ještě další dvě divoké karty pro hlavní soutěž i kvalifikaci, takže pořád mohou ulovit některou z českých hvězd. Moc času jim ale už nezbývá, jelikož kvalifikace startuje v sobotu 31. ledna a hlavní fáze o den později.
Už teď je jisté, že do Ostravy nedorazí vítězka poslední ročníku Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová, Tereza Valentová (všechny Abú Zabí) ani Karolína Plíšková (Kluž). Tyto tenistky se představí na souběžně hraných podnicích v cizině.
Turnaj bude vysílat stanice SPORTY TV. Vstupenky lze zakoupit zde.
