Nezajímá mě to. Srovnávání s muži vůbec nepotřebujeme, říká Šwiateková o bitvě pohlaví
Kontroverze kolem souboje pohlaví mezi Sabalenkovou a Kyrgiosem byla obrovská. Akce, která se uskutečnila na konci prosince v Dubaji, měla hromadu negativních ohlasů a fanouškem takových netradičních tenisových zápasů evidentně není ani Šwiateková.
"Nesledovala jsem to, protože mě takové věci nezajímají. Myslím si, že to přitáhlo velkou pozornost a byla to show. Nemělo to však nic společného se sociální změnou nebo důležitými tématy," řekla aktuální světová dvojka.
Polská hvězda věří, že jsou jiné způsoby, jak mužský a ženský tenis spojit. "Nemusí to být soutěž mezi muži a ženami. Turnaje jako United Cup vedou k tomu, že se spojí fanoušci mužského a ženského tenisu. Takové akce dělají náš sport zajímavějším a lepším."
Majitelka šesti grandslamových trofejí si vzpomněla i na předchozí souboj pohlaví mezi tehdy 29letou Billie Jean Kingovou a 55letým Bobbym Riggsem. Zatímco tehdy měla navrch Američanka, tentokrát uspěl muž (Kyrgios).
"Ta akce měla stejné jméno jako v roce 1973, ale jinak tam žádná podobnost nebyla. Ženský tenis teď stojí na vlastních nohách. Máme spoustu skvělých sportovkyň a příběhů, takže se nepotřebujeme srovnávat s mužským tenisem. To je úplně jiný příběh."
