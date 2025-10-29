Nezastavitelná Bejlek smetla zkušenou Brazilku a slaví 14. výhru v řadě!
Bejlek – Pigossiová 6:4, 6:1
Bejlek vstupovala do duelu s o dvanáct let starší Pigossiovou se sérií třinácti vítězných zápasů v řadě v zádech. A útok na čtrnáctý zářez začala nasazená jednička ve velkém stylu. Své soupeřce vzala hned její úvodní servis, což vzápětí potvrdila a šla do vedení 3:0.
Od stavu 4:2 byly v následujících čtyřech hrách vždy úspěšnější hráčky na příjmu, což Bejlek stačilo. První set ovládla česká reprezentantka za 53 minut 6:4 a směřovala za další výhrou.
I ve druhém setu byla rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou aktivnější a především jistější hráčkou. Klíčový moment přišel za stavu 2:1 pro Češku, když poprvé ve druhé sadě vzala soupeřce servis, vzápětí brejk potvrdila a šla do vedení 4:1.
Brazilka už na svou soupeřku zbraň nenašla a když vzápětí přišla o své další podání a nabrala manko 1:5, bylo o výsledku utkání rozhodnuto. Bejlek v následujícím gamu odvrátila dva brejkboly, aby proměnila svůj první mečbol a po hodině a 37 minutách se mohla radovat z vítězství 6:4, 6:1.
Naposledy se musela Sára Bejlek smiřovat s porážkou v polovině září, kdy podlehla na challengeru v Tolentinu v tie-breaku rozhodující sady Italce Nurii Brancacciové. Celkem má letos Bejlek na svém kontě tři triumfy z podniků kategorie WTA 125.
Výborné výsledky ji také poprvé v kariéře vynesly do elitní stovky světového žebříčku, když jí před probíhajícím turnajem patřila 84. příčka.
Díky postupu do čtvrtfinále kolumbijského turnaje má už nyní jistotu, že si své kariérní maximum vylepší. V live žebříčku jí v současné době náleží již 76. pozice.
Zdá se taky že zdravotně je na tom dobře. Má sice pořád ofačované stehno na pravé noze ale to je myslím jen prevence protože dneska na kurtu doslova lítala ...
A za Leylah jsem rád, že se zase zvedla a má i na větších turnajích úspěchy.
Gratulace!