Nezastavitelná Bejlek smetla zkušenou Brazilku a slaví 14. výhru v řadě!

WTA 125 CALI - V parádních výkonech pokračuje Sára Bejlek (19). Česká tenistka postoupila na podniku W 125 v kolumbijském Cali již do čtvrtfinále, když si poradila s ostřílenou brazilskou soupeřkou Laurou Pigossiovou (31) ve dvou setech hladce 6:4, 6:1. Další soupeřkou mladé Češky bude vítězka duelu mezi Španělkou Alicií Herrerovou (26) a Argentinkou Julií Rieraovou (23).
Sára Bejlek pokračuje v parádních výkonech i v Kolumbii (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA)

Bejlek – Pigossiová 6:4, 6:1

Bejlek vstupovala do duelu s o dvanáct let starší Pigossiovou se sérií třinácti vítězných zápasů v řadě v zádech. A útok na čtrnáctý zářez začala nasazená jednička ve velkém stylu. Své soupeřce vzala hned její úvodní servis, což vzápětí potvrdila a šla do vedení 3:0.

Od stavu 4:2 byly v následujících čtyřech hrách vždy úspěšnější hráčky na příjmu, což Bejlek stačilo. První set ovládla česká reprezentantka za 53 minut 6:4 a směřovala za další výhrou.

I ve druhém setu byla rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou aktivnější a především jistější hráčkou. Klíčový moment přišel za stavu 2:1 pro Češku, když poprvé ve druhé sadě vzala soupeřce servis, vzápětí brejk potvrdila a šla do vedení 4:1.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Brazilka už na svou soupeřku zbraň nenašla a když vzápětí přišla o své další podání a nabrala manko 1:5, bylo o výsledku utkání rozhodnuto. Bejlek v následujícím gamu odvrátila dva brejkboly, aby proměnila svůj první mečbol a po hodině a 37 minutách se mohla radovat z vítězství 6:4, 6:1.

Naposledy se musela Sára Bejlek smiřovat s porážkou v polovině září, kdy podlehla na challengeru v Tolentinu v tie-breaku rozhodující sady Italce Nurii Brancacciové. Celkem má letos Bejlek na svém kontě tři triumfy z podniků kategorie WTA 125.

Výborné výsledky ji také poprvé v kariéře vynesly do elitní stovky světového žebříčku, když jí před probíhajícím turnajem patřila 84. příčka.

Díky postupu do čtvrtfinále kolumbijského turnaje má už nyní jistotu, že si své kariérní maximum vylepší. V live žebříčku jí v současné době náleží již 76. pozice.

Výsledky turnaje WTA 125 v Cali

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
tommr
29.10.2025 21:52
Výsledkově se Sáře náramně daří a už dnes si zajistila koncoroční umístění v top-100 ... smile
Zdá se taky že zdravotně je na tom dobře. Má sice pořád ofačované stehno na pravé noze ale to je myslím jen prevence protože dneska na kurtu doslova lítala ...
Tomas_Smid_fan
29.10.2025 20:49
Jinak dnes pěkné pokoukání Leylah vs Eva.smile Pěkný ten, pěkné, sympatické hráčky, fajn gratulace u sítě!
A za Leylah jsem rád, že se zase zvedla a má i na větších turnajích úspěchy.
frenkie57
29.10.2025 20:31
Sáře zatím to tažení po jihoamerických antukových stopětadvacítkách vychází náramně. Nijak zvlášť by mně nepřekvapilo, kdyby ovládla i tu v Cali.
Gratulace!
Kandinsky1
29.10.2025 20:48
To by bylo fajn. Ta už je solidně obsazená.
Tomas_Smid_fan
29.10.2025 20:30
Hezké, Sáro!
