Nišikori se po operaci loktu stále nezotavil. Nestihne ATP Cup ani Australian Open

"Ještě nejsem stoprocentně připravený a zdravý, abych hrál na nejvyšší úrovni," oznámil australským pořadatelům finalista US Open z roku 2014 Nišikori.



Japonský tenista, který včera oslavil 30. narozeniny, zrušil i účast na nově zavedeném týmovém ATP Cupu, na kterém Japonsko čeká skupina v Perthu proti Uruguayi (4. ledna), Gruzii (6. ledna) a Španělsku (8. ledna).



"Nebylo to snadné rozhodnutí, protože v Austrálii hraju moc rád. Jsem zklamaný, ale takhle je to lepší," konstatoval někdejší čtvrtý hráč světa, který letos na začátku sezony triumfoval v Brisbane a na Australian Open vzdal kvůli zranění stehna čtvrtfinále proti Novaku Djokovičovi.



Kromě čtvrtfinále v Melbourne se Nišikori dostal mezi nejlepší osmičku i na dalších dvou grandslamech na Roland Garros a ve Wimbledonu. Na US Open vypadl na konci srpna ve 3. kole s Alexem De Minaurem, od té doby nehrál. V říjnu se podrobil drobnému zákroku lokte.



Kromě Nišikoriho nestihnou začátek sezony také 22. hráč světa Francouz Lucas Pouille, jehož trápí rovněž problémy s loktem, a bývalá světová jednička Brit Andy Murray, jehož do hry nepustí bolesti pánve. Všichni měli v lednu startovat na ATP Cupu a Australian Open.

