Noční můra Zvereva trvá. Vítěz French Open prokletí nezlomil, opět padl s obávaným sokem

DNES, 18:39
Aktuality 8
ATP HALLE - Alexander Zverev se na nedávném French Open konečně zbavil nálepky nejlepšího tenisty bez grandslamového titulu. Jinou noční můru a zároveň prokletí však stále nepřekonal. Na domácí půdě v Halle nedokázal zlomit otřesnou sérii porážek s Taylorem Fritzem, padl 7:6, 4:6, 5:7 a dál čeká na svůj první triumf na travnatých kurtech.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Fritz Taylor
Alexander Zverev posedmé v řadě prohrál s Taylorem Fritzem (© CARMEN JASPERSEN / AFP)

Zverev – Fritz 7:6, 4:6, 5:7

Před pár týdny na French Open se Zverevovi dokonale povedlo využít absenci Carlose Alcaraze a brzká vyřazení Jannika Sinnera a Novaka Djokoviče. Německý tenista si došel pro svůj první grandslamový titul, aniž by potkal někoho z TOP 10 žebříčku, a čekalo se, jak bude na takový úspěch reagovat.

Vystoupení na domácí půdě v Halle určitě nebude hodnotit pozitivně. Ani v tomto týdnu totiž nezíská svůj první triumf na trávě, a navíc opět shořel na velmi neoblíbeném protivníkovi Fritzovi. S Američanem prohrál už posedmé v řadě a ve vzájemné bilanci ztrácí 5:10. Ještě k tomu se trápil i v předchozích třech kolech.

Zverevovi tentokrát nepomohl ani náskok setu, který si vypracoval navzdory zdravotním problémům způsobeným vedrem. V úvodním dějství sice ztratil náskok brejku, nicméně urval ho v tie-breaku 7:4.

V dalším průběhu utkání byl však silnější Fritz. Američan domácí hvězdu k ničemu nepustil na vlastním servisu a v koncovkách druhého i rozhodujícího setu byl psychicky silnější. Zverev naopak selhal a vždy snadno odevzdal své podání. Fritz pak každou sadu úspěšně doservíroval.

Fritze, který oba předchozí starty v Halle zakončil hned v prvním kole, čeká v neděli třetí letošní finále. Úspěšný nebyl v Dallasu ani na trávě ve Stuttgartu a pokaždé padl s krajanem Benem Sheltonem, jehož v tomto týdnu ve čtvrtfinále vyřadil a oplatil mu pár dní starou porážku.

Na titul čeká skoro rok, konkrétně od loňského prvenství na trávě v Eastbourne. Jeho protivníkem ve finále bude krajan Frances Tiafoe.

Tiafoe paradoxně v semifinále odehrál svůj nejsnadnější zápas na turnaji. Američan po obrovské bitvě s Félixem Augerem-Aliassimem, v níž odvracel mečboly, deklasoval 6:1, 6:3 domácí senzaci Daniela Altmaiera. Proti Fritzovi zaútočí na čtvrtou trofej a druhou na trávě.

Výsledky turnaje ATP 500 v Halle

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

8
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Kapitan_Teplak
20.06.2026 22:08
Osmá prohra v řadě, když počítáte i Lavór cup.
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Vlk-v-trave
20.06.2026 20:55
No to me ani tak nerve zily a je me jedno jake to ze ma s travou problemy..., spis Altmaier... s Dustinem Brownem... to zamrzi... Kazdopadne hodne skvely turnaj na jeho pomery :-)
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hanz
20.06.2026 19:22
Sašenka potřebuje vyprášit kožich jako sůl...
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PTP
20.06.2026 18:54
Sáša je na trávě stejně marnej jako Aryna.
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pantera1
20.06.2026 18:42
Stála ti ta blbá Halla za to s ještě blbějším Frickem .
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aape
20.06.2026 19:34
Neurážej hezouna Sáša potřebuje držet ego při zemi
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frenkie57
20.06.2026 20:44
Tak doma se musí vokázat, ne? To je slušnost.
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pantera1
20.06.2026 20:59
Měl si dát voraz před Wimbledonem, ale je fakt, že se na pažitu potřebuje aklimatizovat. Uvidíme co uhraje
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