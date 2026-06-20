Noční můra Zvereva trvá. Vítěz French Open prokletí nezlomil, opět padl s obávaným sokem
Zverev – Fritz 7:6, 4:6, 5:7
Před pár týdny na French Open se Zverevovi dokonale povedlo využít absenci Carlose Alcaraze a brzká vyřazení Jannika Sinnera a Novaka Djokoviče. Německý tenista si došel pro svůj první grandslamový titul, aniž by potkal někoho z TOP 10 žebříčku, a čekalo se, jak bude na takový úspěch reagovat.
Vystoupení na domácí půdě v Halle určitě nebude hodnotit pozitivně. Ani v tomto týdnu totiž nezíská svůj první triumf na trávě, a navíc opět shořel na velmi neoblíbeném protivníkovi Fritzovi. S Američanem prohrál už posedmé v řadě a ve vzájemné bilanci ztrácí 5:10. Ještě k tomu se trápil i v předchozích třech kolech.
Zverevovi tentokrát nepomohl ani náskok setu, který si vypracoval navzdory zdravotním problémům způsobeným vedrem. V úvodním dějství sice ztratil náskok brejku, nicméně urval ho v tie-breaku 7:4.
V dalším průběhu utkání byl však silnější Fritz. Američan domácí hvězdu k ničemu nepustil na vlastním servisu a v koncovkách druhého i rozhodujícího setu byl psychicky silnější. Zverev naopak selhal a vždy snadno odevzdal své podání. Fritz pak každou sadu úspěšně doservíroval.
Fritze, který oba předchozí starty v Halle zakončil hned v prvním kole, čeká v neděli třetí letošní finále. Úspěšný nebyl v Dallasu ani na trávě ve Stuttgartu a pokaždé padl s krajanem Benem Sheltonem, jehož v tomto týdnu ve čtvrtfinále vyřadil a oplatil mu pár dní starou porážku.
Na titul čeká skoro rok, konkrétně od loňského prvenství na trávě v Eastbourne. Jeho protivníkem ve finále bude krajan Frances Tiafoe.
Tiafoe paradoxně v semifinále odehrál svůj nejsnadnější zápas na turnaji. Američan po obrovské bitvě s Félixem Augerem-Aliassimem, v níž odvracel mečboly, deklasoval 6:1, 6:3 domácí senzaci Daniela Altmaiera. Proti Fritzovi zaútočí na čtvrtou trofej a druhou na trávě.
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