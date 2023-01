Nosková hrála úžasně. V Melbourne chybí, pak ale bude na grandslamech všude, chválí Pála

Jak se vám líbí forma českých tenistek na startu nové sezony?

"Jsem nadšený. Sára Bejlek vyřadila Alycii Parksovou a postoupila do finále kvalifikace grandslamu, Brenda Fruhvirtová také hraje finále kvalifikace. To je ohromný úspěch! Byla by fantazie kdyby obě postoupily. Ještě předtím Linda Nosková zazářila v Adelaide. Postupovala už z kvalifikace a porážela velmi dobré hráčky. Její představení bylo úžasné. Také Markéta Vondroušová ale hrála velmi dobře, vlastně prohrála s budoucí vítězkou. I když prohrála o dvě kola dřív, tak to bylo to samé: výborné výkony a těžké soupeřky."



Zmínil jste Lindu Noskovou, ta zahrála životní turnaj, ale na grandslamu bude chybět.

"Samozřejmě je škoda, že Linda vypadla, ale to se nedá nic dělat. Zahrála si finále "pětistovky", to nehrajete každý den. Pak to pro ni bylo těžké, v kvalifikaci vypadla. Určitě hrály roli odlišné podmínky, ve kterých se turnaje hrají. Je těžší, když se v Adelaide hraje pod střechou, ač ze stran otevřenou, a v Melbourne pak hrajete pod širým nebem. Když má člověk málo času a je unavený, tak to má myslím na hru největší vliv."

18-year-old Linda Noskova this week:



Started as #102

Qualifies for the Adelaide 1 MD

Defeats Kasatkina (first top-10 win ever), Liu, Azarenka and a first top-5 win versus Jabeur in the semis

Reaches her first WTA final and best rank #56 (live)



Acknowledge her. pic.twitter.com/husb3CoPWa — Relevant Tennis (@RelevantTennis) January 7, 2023

Vyřazení ale vypadá hodně nespravedlivě. V rankingu figuruje na 56. místě a nemůže do hlavní soutěže.

"Co se týče jejího rankingu - tak to prostě je. Přihlášky se evidují s určitým časovým odstupem a tehdy byla Linda mimo místa zaručující start. Je to proto, aby si hráčky mohly zařídit vše ohledně turnajů, letenky, ubytování, a aby i vedení turnajů mělo jasno, kdo přijede. Někdy to jsou přesuny mezi kontinenty. Je to běžná praxe jak u holek tak i u kluků, je to stejné u všech grandslamů. Ona teď už ale bude na grandslamech v hlavní soutěži všude."



Byla šance, že by jí organizátoři dali pro Australian Open volnou kartu?

"To je složitá otázka. Karta by jistě byla krásný bonus. Celé to ale mají ve své moci pořadatelé a státy, kde se konají grandslamové turnaje. Bývá zvykem, že se karty různě mění, aby se dala šance těm, kteří mají šanci na úspěch v hlavních soutěžích. Pro příklad uvedu, že Austrálie třeba dá hráčce z Francie volnou kartu do Melbourne a naopak Francie nechá místo Austrálii na Roland Garros. Je to běžná věc a je to pochopitelné. Nyní měla z tohoto principu volnou kartu Venus Williamsová a když se zranila, bylo jen na Austrálii, komu ji udělí - zda ji dá někomu, kdo zahrál dobře na předešlém turnaji, nebo ji věnuje nějaké domácí naději."



Myslíte, že by Nosková v Melbourne měla šanci?

"Berme to tak, že Linda má na grandslamy stále čas. Je pravda, že spousta nasazených hráček by ji v prvním kole nechtěla. Je to mladá holka, která je ve formě a to je vždycky nepříjemné. Ale teď už je na cestě domů, odpočine si, letí společně s trenérem Tomášem Krupou. Byl to pro ni shon, zápasy, vyhlášení, tiskovky, přesun do Melbourne. I když to nedopadlo, tak to přináší další cenné zkušenosti."

The kid has confidence



Take a bow, Linda Noskova #AdelaideTennis pic.twitter.com/42ksjwBYKg — wta (@WTA) January 2, 2023

Jak vidíte šance českých hráček na Australian Open?

"Budu si přát, aby se naše mladé holky prokousaly do hlavní soutěže. A pak samozřejmě, abychom měli co nejvíc holek ve druhém týdnu, nebo na konci toho prvního. Pak je možné všechno."



Poslední českou hráčkou, která turnaj vyhrála, byla v roce 1980 Hana Mandlíková. Později Jana Novotná a Petra Kvitová hrály finále. Můžeme se dočkat české vítězky?

"Kvitová hrála dobře, porazila Jelenu Rybakinovou, o Vondroušové jsem mluvil. Holky umí porazit kohokoliv, ale je fakt, že bude dobré, když v cestě na začátku nebude Iga Šwiateková. Ta dominuje, a i když taky někdy prohraje, je to pro všechny těžký oříšek."