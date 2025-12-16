Nosková i přes životní rok cenu WTA nezískala, bere ji fantasticky hrající Američanka
Nosková se za poslední rok vyšplhala ze 30. místa na 13. příčku, na tisícovce v Pekingu zaregistrovala své největší finále a i díky němu debutovala v TOP 20 světového pořadí a stala se novou českou žebříčkovou jedničkou. Navíc bojovala o titul také na Livesport Prague Open a v Tokiu a hrála osmifinále Wimbledonu.
Konkurenci v anketě za zlepšení roku však měla obrovskou a vítězství by bylo velkým překvapením. Nominovány totiž byly kromě vsetínské rodačky ještě členky elitní desítky Anisimovová, Mirra Andrejevová a Jekatěrina Alexandrovová.
Anketu nakonec naprosto zaslouženě ovládla momentální světová čtyřka Anisimovová. Jako jediná byla letos nominována do dvou kategorií (ještě Hráčka roku), což jen potvrzuje její fenomenální sezonu.
Američanka zapsala celkem pět finálových účastí, ovládla tisícovky v Dauhá a Pekingu a hrála finále na posledních dvou grandslamech ve Wimbledonu a na US Open. V červenci debutovala v TOP 10 hodnocení a životní rok zakončila debutem na Turnaji mistryň.
Výsledky letošních cen WTA
Hráčka roku: Aryna Sabalenková
Deblový pár roku: Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová
Zlepšení roku: Amanda Anisimovová
Comeback roku: Belinda Bencicová
Nováček roku: Victoria Mboková
* V anketách hlasují zástupci mezinárodních médií.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře