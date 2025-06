Nosková nakonec nebude v Praze chybět, Livesport Prague Open muselo zažádat o výjimku

Livesport Prague Open po roce opět mění povrch, zůstává však velmi solidní obsazení hráčského pole. Jistotu účasti v hlavní soutěži má 21 hráček a všechny figurují v elitní stovce rankingu WTA. Nasazenou jedničkou bude domácí Linda Nosková (20), hrát budou i Marie Bouzková (26), Kateřina Siniaková (29), Američanka Alycia Parksová (24) nebo finalistka nedávného turnaje v Berlíně Xinyu Wang (23) z Číny.

Už dříve avizovali organizátoři start Lindy Noskové a Marie Bouzkové, které v nedávné minulosti dokázaly dojít až do posledního turnajového dne. Bouzková v roce 2022 triumfovala, Nosková o rok později hrála finále.

Letos je přítomnost Noskové trochu komplikovanější. Vzhledem k tomu, že proti pražskému turnaji je tentokrát v kalendáři i klání kategorie WTA 500 ve Washingtonu, měla česká hráčka jako členka TOP 30 prioritně startovat tam. Jenže pořadatel může požádat o jednu výjimku a vybral právě dvacetiletou Češku.

Následně potvrdila start i Kateřina Siniaková, která v Praze dvakrát ovládla čtyřhru, a v singlové soutěži se představí už podeváté.

DEBLOVÁ SVĚTOVÁ JEDNIČKA V PRAZE!



Kačka má na kontě 1️⃣0️⃣ grandslamových titulů v deblu! V Praze navíc bude obhajovat loňský triumf.



— Livesport Prague Open (@livesportprague) June 20, 2025

Na entry listu naopak chybí loňské finalistky Magdalena Frechová a Magda Linetteová z Polska a Japonka Nao Hibinová, která senzačně triumfovala v roce 2023, je aktuálně jen na seznamu náhradnic.

Dorazí Američanka Parksová

Atraktivitu turnaji jistě přinese účast Američanky Alycie Parksové, která sice už v Česku hrála na halovém turnaji v Ostravě, v Praze ale zatím nikdy nestartovala.

Číňanka Xinyu Wang o sobě zase dala vědět na nedávném turnaji v Berlíně, kde až ve finále podlehla ve třísetové bitvě Markétě Vondroušové. Ambice uspět bude mít i semifinalistka Australian Open 2024 Dajana Jastremská z Ukrajiny, která by měla být nasazenou čtyřkou. Kometa posledních měsíců Rebecca Šramková ze Slovenska, která figuruje na svém kariérním maximu (36. WTA), je na entry listu třetí v pořadí.

Jistotu má 21 hráček

Jistotu účasti má 21 hráček, organizátoři mohou udělit čtyři divoké karty, dvě z nich zřejmě věnují Lauře Samson a Tereze Valentové. Dalších šest jmen vzejde z kvalifikace. Počítá se i s jedním místem pro hráčku, která by na turnaji v týdnu před Livesport Prague Open došla do závěrečných kol a nestihla by kvalifikaci.

Další mladou hráčkou, která se na turnaji představí, je Laura Samson!



Laura vloni došla až do semifinále, ze kterého musela vinou zranění odstoupit.



— Livesport Prague Open (@livesportprague) June 17, 2025

Loni se turnaj v pražské Stromovce hrál i kvůli blížící se olympiádě na antuce. Letos se zase vrací na venkovní hard, na kterém se v Praze hrálo v mezidobí let 2021 až 2023. Na prize money bude vyplaceno 275 094 dolarů (cca 5,9 milionu korun).

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.