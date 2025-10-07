Nosková rychlý přesun z Pekingu zvládla. Ve Wuhanu uspěla v náročné bitvě s Putincevovou

DNES, 09:30
WTA WUHAN - Linda Nosková (20) hrála před necelými dvěma dny své největší kariérní finále na tisícovce v Pekingu. Poté ji čekal rychlý přesun do Wuhanu na další prestižní čínskou akci, kde dnes nastoupila proti rozjeté kvalifikantce Julii Putincevové (30). Česká hráčka náročný program i podmínky zvládla a nakonec postoupila po obrovské bitvě 6:4, 4:6, 7:6. Ve druhém kole ji čeká ještě větší zkouška v podobě bývalé světové jedničky a majitelky čtyř grandslamových trofejí Naomi Ósakaové.
Linda Nosková začne ve Wuhanu proti Julii Putincevové (@ ČTK / AP / Ng Han Guan)

Nosková – Putincevová 6:4, 4:6, 7:6

Nosková minulý týden zářila na podniku v Pekingu, když vyřadila dvě hráčky TOP 10, proti Jessice Pegulaové dokonce odvracela mečboly. Narazila až v nedělním finále, kde prohrála s letos skvěle hrající Amandou Anisimovovou. O necelé dva dny později už vstoupila do další čínské tisícovky ve Wuhanu.

Hned na úvod se poměřila s nebezpečnou soupeřkou. Putincevová byla totiž rozjetá z kvalifikace, kde ve dvou duelech ztratila jen tři hry. Měla možnost si zvyknout na zdejší podmínky a nabrala potřebné sebevědomí.

Nosková na sobě v úvodu náročný program a třísetové bitvy z posledního týdne nedala znát a na kurtu byla lepší hráčkou. Hned ve třetí hře získala podání soupeřky a po druhém brejku vedla už 4:1. Následně však sama na podání zaváhala a Putincevové se povedlo snížit na rozdíl jediné hry. Česká hráčka si setbol vypracovala už v deváté hře, tentorktá ale ještě úspěšná nebyla. Sadu následně čistou hrou dopodávala.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V úvodu druhé sady si Nosková sice znovu prohrála servis, dokázala ale ihned zareagovat a získala dlouhý třetí game. V sedmé hře získala podání Putincevové znovu, tentokrát čistou hrou. Od té chvíle už se ale česká hráčka na nic nezmohla a druhou sadu prohrála.

I v úvodu rozhodující sady Nosková ztrácela, nejdříve nevyužila tři brejkboly a po ztraceném podání prohrávala už 1:3. Nepřestávala však bojovat a podařilo se jí skóre srovnat a po brejku v deváté hře dokonce otočit na 5:4. Utkání však dopodávat nezvládla a musel rozhodnout až závěrečný tie-break. V něm Nosková jasně dominovala poměrem 7:2 a po dvou hodinách a 40 minutách boje postoupila.

Češka tak navýšila vedení ve vzájemné bilanci na 3:1. Oba předchozí duely vyhrála letos ve dvou setech, jednou v Dauhá a poté v Dubaji. Naopak premiérový souboj získala Putincevová loni na US Open. Ve druhém kole ji čeká ještě větší zkouška v podobě bývalé světové jedničky a majitelky čtyř grandslamových trofejí Naomi Ósakaové.

Výsledky turnaje WTA 1000 ve Wuhanu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

83
pantera1
07.10.2025 15:20
Nemám na to nervy. Třetí set neměl být, musím si ulevit zkurve...španěl . Pardon .
Trojchyba_Mat
07.10.2025 15:22
Ten tam zdechne...
pantera1
07.10.2025 15:26
Já su zralá na Diazepam forte a zapít panákem whisky, ale pořádaným. Dneska to je teda silná káva od rána . Věřím, že to zvládne,on má tu palici Very strong, ale kdo to má vydržet .
Trojchyba_Mat
07.10.2025 15:27
Palici možná má very strong, ale s jeho tělem to nevidím úplně růžově
Trojchyba_Mat
07.10.2025 15:28
Santa Claus Munar
pantera1
07.10.2025 15:30
Brejkl ho hned ze startu, Asiati ho tlačí co to jde. Je to teda parádní bitva. Bych Španělovi křivdila, hraje výborně. To se musí nechat .
pantera1
07.10.2025 15:44
Neskutečnej zápas
Trojchyba_Mat
07.10.2025 16:03
Teda, tak on to dal
muster
07.10.2025 16:15
jdeme dál
Kandinsky1
07.10.2025 13:59
Tak to zírám, že třetí set zvládla. Ale s Vosakou už na únavu asi dojede, pokud jí to tam nebude mimořádně padat.
muster
07.10.2025 14:23
možná už ani nenastoupí, ale té protivné putně ukázala kde je sever...
honza.khp
07.10.2025 15:07
proč by nenastoupila?, kritický byl spíš dnešek a proti Osace to bude zas na 2, 3 rány, proč to nezkusit? teď už vypadá reálně 15-16. místo na konci roku a to se pro nasazování hodně hodí
HAJ
07.10.2025 15:23
Já myslím, že nastoupí. Bylo na ni vidět, že ji vůbec nešly nohy, ale že by ji něco bolelo, to jsem nepozoroval. Odfrkne si a bude makat. A taky mě potěšilo to vítězství, Putna je mi nesympatická.
Trojchyba_Mat
07.10.2025 15:23
Julča to má ve jméně...
HAJ
07.10.2025 15:25
A na zápas s Osakou se těším. Může (ale také nemusí) to být dobrá přestřelka.
Mony
07.10.2025 17:19
Jo měla by to být lahůdka
Otmar
07.10.2025 13:41
Nesmírně cenné vítězství Lindy. Jednak se na ní zcela jistě nějak podepsal Peking, druhák je Putinceva nepříjemná hráčka jak osina v ....za límcem. Zvládla to, jsem tomu rád. Marie je bohužel trochu jiný level než Iga, zatím to tak vypadá.
HAJ
07.10.2025 13:57
Tak, tak. Maruš sice bojuje, jak může, ale Iga nemá doteď vyhazovací den a valí to na lajny.
Hodnocení Lindy je taky výstižné a je to pro ni velice cenné vítězství, které by mohlo posílit její mentalitu
Serpens
07.10.2025 13:39
Hmm, zatím nemilosrdná a brutální demolice, jak se dalo očekávat. Hodně blbý los, pro Marii asi neexistuje horší soupeřka než právě Svátková. Na Sabalenkovou ta její zaťatost ještě občas platí, tady nemá absolutně žádnou protizbraň. Na Igu platí jen síla.
Serpens
07.10.2025 13:23
To vypadá na vraždění neviňátek. K čemu jsou Marii svižné nohy, když sotva na ty úder hned po odskoku reaguje.
HAJ
07.10.2025 13:36
Jo, bude to pro Marušku těžká šichta
HAJ
07.10.2025 13:41
No vida, Maruš Igu taky brejkla. Maruš bojuj jako lvice , polského vorla se nelekej.
Serpens
07.10.2025 13:42
No, vše je jen o chybách Igy, co si budem
Trojchyba_Mat
07.10.2025 13:21
Já už nemůžu, holky naše šikovný...
pantera1
07.10.2025 13:27
Já taky ne, jdu se teď nervovat pro změnu s Djokem . Tam to taky asi bude drama .
pantera1
07.10.2025 13:41
Snad nebude skreč bože, zrovna tady . Odklízený chodníček do finále .
Trojchyba_Mat
07.10.2025 13:42
Nesleduju... Co se tam děje?
pantera1
07.10.2025 13:43
Levý lýtko. Uvidíme. Vede 3:1. Ale Mubarak bude vysirat . Bojím. Uvidíme teď probíhá MTO.
Trojchyba_Mat
07.10.2025 13:45
Čína není jednoduchá...
pantera1
07.10.2025 13:52
Snad to bude ok. Super zápas. Dávali na Premiéru sestřih z 2013 Delpo s Djokem. To bylo luxusní finále, hráli fantasticky o nic hůř než Zrzoun s Vámosáčkem . Ale už se zapomnělo. Bysibje namazali na chlebík .
Trojchyba_Mat
07.10.2025 13:56
muster
07.10.2025 14:21
pantera1
07.10.2025 14:51
Ve druhým se to komplikuje, Španěl je houževnatej. Nole to musí zvládnout ve dvou
Naštěstí ten nahoře nad ním drží zatím ochranou ruku.
honza.khp
07.10.2025 13:18
pokud jsem si dobře všiml v zápase s Pegulou, tak Linda má v tiebreacích vysokou úspěšnost
HAJ
07.10.2025 13:12
Tak mně připadá, jako by si Kája s Lindou řekli: Proč by to čeští fans měli mít jednoduše jednoznačné naše výhry? No tak jim t zdramatizujeme, ať trnou hrůzou. A potom je to štěstí nad výhrou zasloužené.
pantera1
07.10.2025 13:16
Jj, dneska je to masakr a ještě není konec uvidíme co Maru předvede . Ale Linda paráda i přes to vyčerpání to bylo nakonec vítězně .
PTP
07.10.2025 13:19
Jestli to vyhraje i Maruška, tak se dneska rád ulížu třeba k smrti
pantera1
07.10.2025 13:21
Hlavně dodržuj pitný režim. Jestli je chceš olizovat všechny, tak to bude hodně soli .
HAJ
07.10.2025 13:25
No začátek tak nevypadá, že by Ti hrozilo toto nebezpečí.
HAJ
07.10.2025 13:19
Jo, mohla by Maruš tuto originál Czech dramaturgii se šťastným koncem doplnit
muster
07.10.2025 13:12
Covid Open Wuhan
pantera1
07.10.2025 13:17
Možná to tam zas vypustili a naše holky odolávají .
The_Punisher
07.10.2025 13:12
Juchu, skvěle, Lindo!
jih
07.10.2025 13:11
Jo ták! Lindasmile jen chtěla Putina absolutně zdeptat, na což je tiebreak ve třetím ideální. Tak to pak OK.
honza.khp
07.10.2025 13:10
teda ta Linda mi udělala takovou radost , aby postoupila ta odporná Putinceva to by mi zkazilo den
PTP
07.10.2025 13:09
Lindo, zasloužíš absolutorium smile smile smile
Mony
07.10.2025 13:09
Uffff
Ale nadřela se holka vesnická!
Putna byla skvěle připravená, taky
Serpens
07.10.2025 12:58
Měla se na to vybodnout, jako Anisimovová.
PTP
07.10.2025 12:50
Lindo zkus to ještě, hrozně rád bych tě olízal jako Mušku smile
pantera1
07.10.2025 12:52
Lindi teď nebo nikdy. Dej to .
KvitkaBitka
07.10.2025 13:08
Líznu si s tebou
jih
07.10.2025 13:09
Já taky!
jih
07.10.2025 12:32
To musí být osud. Po velkém úspěchu ji vždycky Putinová zařízne.
PTP
07.10.2025 12:49
Ta k*rva ruská si tu Lindinu slabost užívá
pantera1
07.10.2025 12:50
Odpornej rypák , tečou mně nervy .
A211
07.10.2025 12:26
Je třeba začít přidávat, ať se daří.
jih
07.10.2025 12:01
Nedotáhne druhý set a projede to...smile
pantera1
07.10.2025 12:13
Ještě to není ztracený, Linda zabere a dotáhne to.
pantera1
07.10.2025 12:28
Linda je unavená
HAJ
07.10.2025 12:33
Je bez energie.
pantera1
07.10.2025 12:49
Drží se zuby nehty. Jdu to přepnout na Djoka snad to pomůže. Ráno mně dala zabrat Muška a Linda to stejný .
zfloyd
07.10.2025 11:47
Sorana si pěkně vyšlápla na Penko má náběh na kanára
zfloyd
07.10.2025 11:34
tak přemýšlím , jestli má Linda na každou tu pecku v uchu samostatnou dírku , nebo jen jednu a ta naušnice je v celku
pantera1
07.10.2025 11:36
Jsou to náušnice v celku. Mám taky takové. Železářství od Rotha nosí v uších Pegula a spol .
Mantra
07.10.2025 11:38
takže takovej srabáckej fejk, to když už chci víc, tak to tam naperu - Pegula je sympatická víc a víc, tu bych si vybral, a rozhodně, ale rozhodně ne kvůli prachům
pantera1
07.10.2025 11:41
Někdy méně znamená více. A mně Pegula sympatická není, takovej unylej, monotónní ksicht. Naše holky, jsou naše holky
PTP
07.10.2025 11:54
Má radši masochistický indiánky.
pantera1
07.10.2025 11:56
Masochistický indiánky takže, už jí jinak neřeknu . Linda to teď parádně sehrála. Už by to měla dorazit .
Mantra
07.10.2025 12:07
mám no. je svoje. má styl. je zajímavá...
Tomas_Smid_fan
07.10.2025 12:28
jj, Pegule je sexy
Mantra
07.10.2025 12:09
když se podívám na tátu, selfmade man, tak to neplatí. Prostě víc je víc.
https://www.forbes.com/profile/terrence-pegula/
Mantra
07.10.2025 12:10
He founded East Resources in 1983 with a $7,500 loan from friends and family to drill sand wells.
zfloyd
07.10.2025 11:40
tak to je dobře , jinak by přes ucho mohla cedit třeba špagety
pantera1
07.10.2025 11:42
Pěkně aldente
Mantra
07.10.2025 11:32
Raducanu předvedla morálku vítězů: Když nevyhrávám, tak nehraju. yabasta.
zfloyd
07.10.2025 11:36
Emička
Mantra
07.10.2025 11:30
myslím, že prohraje, dojde energie a chuť, motivace (síly myslím má dost)
pantera1
07.10.2025 10:52
To je tahanice hned ze začátku. Putna za chvíli vybuchne, jak je nasra..... .
pantera1
07.10.2025 09:58
Nosíku věřím že navážeš, Putničku zvládneš.

Takže to rozjeď .

https://youtu.be/uhzy7JaU2Zc?si=KLm_Pgus7L-jKAlj
Trojchyba_Mat
07.10.2025 10:04
PTP
07.10.2025 10:05
Doporučuji ti shlédnout film Poslední dny disca s Chloë Sevigny a Kate Beckinsale.
pantera1
07.10.2025 10:11
Díky za tip . Disco je moje srdcovka .
Serpens
07.10.2025 09:49
Nenaváže. Druhé kolo nejpozději. Času málo, navíc Linda na úspěchy navázat moc neumí.
