Nosková rychlý přesun z Pekingu zvládla. Ve Wuhanu uspěla v náročné bitvě s Putincevovou
Nosková – Putincevová 6:4, 4:6, 7:6
Nosková minulý týden zářila na podniku v Pekingu, když vyřadila dvě hráčky TOP 10, proti Jessice Pegulaové dokonce odvracela mečboly. Narazila až v nedělním finále, kde prohrála s letos skvěle hrající Amandou Anisimovovou. O necelé dva dny později už vstoupila do další čínské tisícovky ve Wuhanu.
Hned na úvod se poměřila s nebezpečnou soupeřkou. Putincevová byla totiž rozjetá z kvalifikace, kde ve dvou duelech ztratila jen tři hry. Měla možnost si zvyknout na zdejší podmínky a nabrala potřebné sebevědomí.
Nosková na sobě v úvodu náročný program a třísetové bitvy z posledního týdne nedala znát a na kurtu byla lepší hráčkou. Hned ve třetí hře získala podání soupeřky a po druhém brejku vedla už 4:1. Následně však sama na podání zaváhala a Putincevové se povedlo snížit na rozdíl jediné hry. Česká hráčka si setbol vypracovala už v deváté hře, tentorktá ale ještě úspěšná nebyla. Sadu následně čistou hrou dopodávala.
V úvodu druhé sady si Nosková sice znovu prohrála servis, dokázala ale ihned zareagovat a získala dlouhý třetí game. V sedmé hře získala podání Putincevové znovu, tentokrát čistou hrou. Od té chvíle už se ale česká hráčka na nic nezmohla a druhou sadu prohrála.
I v úvodu rozhodující sady Nosková ztrácela, nejdříve nevyužila tři brejkboly a po ztraceném podání prohrávala už 1:3. Nepřestávala však bojovat a podařilo se jí skóre srovnat a po brejku v deváté hře dokonce otočit na 5:4. Utkání však dopodávat nezvládla a musel rozhodnout až závěrečný tie-break. V něm Nosková jasně dominovala poměrem 7:2 a po dvou hodinách a 40 minutách boje postoupila.
Češka tak navýšila vedení ve vzájemné bilanci na 3:1. Oba předchozí duely vyhrála letos ve dvou setech, jednou v Dauhá a poté v Dubaji. Naopak premiérový souboj získala Putincevová loni na US Open. Ve druhém kole ji čeká ještě větší zkouška v podobě bývalé světové jedničky a majitelky čtyř grandslamových trofejí Naomi Ósakaové.
Hodnocení Lindy je taky výstižné a je to pro ni velice cenné vítězství, které by mohlo posílit její mentalitu
Naštěstí ten nahoře nad ním drží zatím ochranou ruku.
Ale nadřela se holka vesnická!
Putna byla skvěle připravená, taky
https://www.forbes.com/profile/terrence-pegula/
Takže to rozjeď .
https://youtu.be/uhzy7JaU2Zc?si=KLm_Pgus7L-jKAlj