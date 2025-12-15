Nosková v extralize prodloužila po boji neporazitelnost. Přerov i Sparta slaví úvodní výhry
TK Precheza Přerov - Slovan Moravská Třebová 7:0
Bilance Noskové v České extralize je více než obdivuhodná. Česká jednička dnes proti Zelníčkové v Prostějově nastoupila již k 18. utkání a celkově slavila již 14. výhru. Od roku 2020 vyhrála dokonce všech 12 duelů v řadě.
Aktuálně 13. tenistka světového žebříčku měla po měsíční pauze, během které byla i na dovolené na Zanzibaru, velké problémy potvrdit roli obrovské favoritky. Proti odvážně hrající Slovence byla dlouho lepší hráčkou a zdálo se, že vyhraje bez větších problémů. V úvodní sadě dominovala a ve vyrovnaném druhém setu získala v deváté hře klíčový brejk na 5:4.
Favoritka si však zápas velmi zkomplikovala. Nedokázala utkání dopodávat, snadno ztratila servis a nechala Slovenku vyrovnat. Následně Noskové nevyšel ani tie-break a muselo rozhodnout třetí dějství. Do něj česká jednička vstoupila ztraceným servisem.
Ztrátu se jí podařilo ale rychle smazat a dostala se do vedení 4:2. Následně však pokračovala v nejisté hře, dělala mnoho nevynucených chyb a prohrála si další podání. V desáté hře se jí ale zadařilo na returnu a po proměnění druhého mečbolu udržela neporazitelnost, kterou si v České extralize drří už šestým ročníkem.
Získala tak pro Přerov povinný a velmi důležitý čtvrtý bod a navázala na výhry Anny Siskové, Dominika Kellovského a Norberta Gomboše.
Naprostou dominanci Přerova potvrdili následně výhrami slovenské posily Norbert Gomboš, Alex Molčan, Lukáš Klein a debl Sisková/Hejtmánková.
Dalším soupeřem Přerova bude v úterý od 10:00 Prostějov.
Sisková - Kročková 6:2, 6:0
Kellovský - Orlita 6:1, 6:2
Nosková - Zelníčková 6:2, 6:7, 6:4
Gomboš – Lušovský 6:2, 6:3
Molčan - Lánik 6:2, 6:1
Klein - Pokorný 6:4, 6:3
Sisková/Hejtmánková - Vajseltlová/Šílová 6:4, 6:2
TK Sparta Praha – Plíšková Tennis Academy 5:2
Českou extraligu v loňském roce ovládla pražská Sparta, která je ve druhé pražské skupině společně s Plíšková Tennis Academy a I.ČLTK Praha. Ta se hraje v Říčanech a jsou zde k vidění i české naděje v čele s Terezou Valentovou, Sárou Bejlek či Petrem Brunclíkem (všichni Sparta). Právě Bejlek v zápase proti Akademii Karolíny Plíškové začala výhrou nad Alenou Kovačkovou. Uspěla také Valentová a Martin Krumich.
Naději pro Plíšková Tennis Academy vykřesla Mathew Donald, který si překvapivě snadno poradil ve dvou setech s Petrem Brunclíkem 6:4, 6:3 a snížil na 1:3. Na obrat to ale nestačilo. Za Spartu následně zvítězili Martin Damm a ve čtyřhře pár Havlíčková/Šalková, což Pražanům zajistilo vítězství.
Sparta se v úterý od 10:00 utká v dalším zápase ve skupině v prestižním souboji s I.ČLTK Praha.
Bejlek - Kovačková A.7:6, 6:2
Krumich - Duda 6:4, 7:6
Valentová - Voraceková 6:3, 6:2
Brunclík - Donald 4:6, 3:6
Damm - Oberleitner 7:6, 6:4
Bartoň - Karol 6:4, 4:6, 4:6
Havlíčková/Šalková - Kovačková/Voraceková 6:0, 6:3
