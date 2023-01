Nosková v Lyonu potvrdila roli favoritky a prošla kvalifikací

Linda Nosková zahájila sezonu parádním vystoupením na turnaji WTA 500 v Adelaide, kde si vyšlápla na Viktorii Azarenkovou či Ons Džabúrovou a po sérii šesti výher prošla z kvalifikace až do svého prvního finále. V něm nestačila až na světovou pětku Arynu Sabalenkovou, jež potvrdila životní formu i na následném Australian Open a získala první grandslamový titul.



Sama 17letá Češka o premiérový start na úvodním grandslamu sezony přišla. V době uzávěrky startovní listiny byla těsně pod čarou, divokou kartu od pořadatelů nedostala a v kvalifikaci neuspěla. V Melbourne do ní zasáhla pouhé dva dny po finálové porážce v Adelaide a s Kanaďankou Katherinou Sebovovou prohrála ve třech setech.



Rodačka ze Vsetína tak měla po návratu domů dostatek času na aklimatizaci a přípravu na dva halové turnaje v Evropě. Také v Lyonu sice ještě musela o místo mezi elitou bojovat v kvalifikaci, ale letos už podruhé zrádným sítem prošla. A neztratila přitom ani set.



Po sobotní výhře nad domácí hráčkou z až šesté světové stovky Margaux Rouvroyovou si dnes bez větších potíží poradila i s Viktórií Kužmovou. Slovenku, jež si minulý týden zahrála finále na podniku ITF W40 v estonském Tallinu, přehrála po 52 minutách hry 6-1 6-4 a svou letošní bilanci vylepšila na 8-2.



Během dnešního večera se 56. hráčka světa Nosková dozví jméno soupeřky pro vstup do hlavní soutěže. Narazit může na pátou nasazenou Anastasii Potapovovou, šestou nasazenou Egypťanku Majar Šarífovou, turnajovou osmičku Annu Blinkovovou, bývalou světovou jedničku a grandslamovou šampionku Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska, Italku Jasminu Paoliniovou, nebo Němku Jule Niemeierovou,



Z českých tenistek se v Lyonu představí také Tereza Martincová, ale štěstí při včerejším losu se k ní otočilo zády. 27letá Češka, jež na všech třech letošních turnajích vypadla v 1. kole a v Melbourne skončila na raketě Sabalenkové, hned na úvod vyzve domácí nasazenou jedničku, světovou pětku a vítězku loňského Turnaje mistryň Caroline Garciaovou (h2h 2-3). Nasazenou dvojkou je obhájkyně titulu Shuai Zhang z Číny.

• WTA 250 LYON •

Francie, tv. povrch / hala, 259.303 dolarů

nedělní výsledky (29. 01. 2023) • Kvalifikace - 2. kolo • Nosková (1-ČR) - Kužmová (SR) 6-1 6-3 Masárová (4-Šp.) - Juvanová (10-Slovin.) 6-4 6-7(8) 6-3 Konjuhová (Chorv.) - Waltertová (Švýc.) 6-3 3-6 6-2