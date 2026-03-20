Nosková znovu prohrála s neoblíbenou soupeřkou. V Miami se trápila a končí hned na úvod
Nosková – Cirsteaová 2:6, 6:3, 4:6
Aktuální česká jednička Nosková narazila na Cirsteaovou už na třetím turnaji v řadě a souboj v Miami mohla zahájit tím nejlepším možným způsobem. Rumunka jí po několika chybách nabídla dva brejkboly v řadě, ovšem obě hrozby s přehledem zlikvidovala a podání si uhájila. Češka pak měla nakročeno k zisku svého servisu, ale hráčky vyhnalo z kurtu deštivé počasí.
Ke srovnání skóre na 1:1 došlo až po skoro tříhodinové pauze. V dalším průběhu úvodního setu se však Noskové vůbec nedařilo. Za stavu 1:2 vyrobila pár chyb, na brejkbol soupeřky vyhodila forhend a pak nevyužila celkem tři vlastní brejkbolové šance, což znamenalo výrazný náskok 4:1 pro Cirsteaovou.
Nosková za tohoto stavu přežila stav 0:40 a celkem čtyři brejkboly a ještě udržela naději na zisk prvního setu. Jenže Cirsteaová se nenechala zahozením velké šance na brejk rozhodit, snadno upravila na 5:2 a toto dějství po dvojchybě české hráčky uzavřela již na returnu.
Začátek druhého setu byl ze strany Noskové mnohem lepší. Česká tenistka dělala méně chyb a za stavu 1:1 slavila svůj první brejk v zápase. Zatímco vsetínská rodačka seřídila mířidla a takřka vůbec nechybovala, Cirsteaová začala kupit chyby a pustila Noskovou do vedení 4:1 se dvěma brejky.
Vzápětí obě hráčky zaváhaly na servisu a Nosková při skóre 5:2 stále vedla o dva brejky. Pak ovšem došlo k dalšímu zhruba hodinovému přerušení kvůli dešti. Jedinečnou šanci poslat utkání do rozhodujícího setu si česká hráčka nakonec ujít nenechala, i když druhé dějství nedopodávala a získala jej až za stavu 5:3 na returnu.
Hned v úvodu poslední sady musela Nosková řešit nepříjemnou komplikaci, jelikož už potřetí v řadě ztratila vlastní servis. Cirsteaová si naopak tentokrát podání uhájila a zvýšila na 2:0. O pár minut později měla Češka dva brejkboly po sobě, ale možnost srovnat na 3:3 nevyužila.
Cirsteaová už pak další komplikace na svém servisu nedovolila. Rumunská veteránka, která znovu potvrdila vynikající a stabilní formu v rámci poslední sezony kariéry, si náskok pohlídala a po zhruba dvou hodinách boje podnikla úspěšnou odvetu.
Nosková padla s Cirsteaovou už podruhé během posledních týdnů. Na Rumunku nenašla recept na tisícovkách v Dubaji ani teď v Miami a mezitím ji po obrovské bitvě porazila před dvěma týdny na podniku stejné kategorie v Indian Wells, kde si zahrála své první letošní čtvrtfinále a zároveň semifinále.
Na parádní jízdu v kalifornské poušti však nedokázala navázat a v Miami ztroskotala hned na úvod. V tomto dějišti se jí nedařilo ani v minulosti a jejím maximem zůstává třetí kolo z roku 2024. V letošní sezoně se jednalo o její šestý turnaj a první, na kterém nedokázala ukořistit alespoň jednu výhru.
Cirsteaová upravila svou skvělou letošní bilanci, jež zahrnuje triumf na domácí půdě v Kluži, na 16:4 a porve se o postup do závěrečných kol v Miami. Semifinalistka ročníku 2023 bude ve třetím kole čelit Elise Mertensové.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Vlastně zkoušel jsi nějakou tenistku nebo tenistu ze sve pozice oslovit na rozhovor? To by přineslo myslim ovoce a ovace.
Příšerný, co tam natropila za poslední dva tři gemy a přišla tak o první set.
Terka bohužel nemá hlavu na to, aby zvládala teibreaky, na tom bude muset hodně zapracovat....
a co víc letošní h2h 1:2
Soranka skvěle
za pár dní 36 let, zraje jako víno, je to dobrý ročník
