Novak by měl odstoupit z čela Hráčské rady. Po bitvě je každý generál, těch útoků na jeho adresu už bylo dost, řekl Ivaniševič

Djokovič se musel v roli prezidenta popasovat s kontroverzním odchodem šéfa ATP Chrise Kermoda, otázkou rozdělení prize money mezi žebříčkově níže postavené hráče a teď se na něj valí kritika za Adria Tour, balkánskou sérii exhibičních turnajů, během které se v posledních dnech nakazil on sám a další tři tenisté.

Aktuální světová jednička se za Adria Tour po zveřejnění pozitivního testu na Covid-19 omluvila. Podle mnohých ale omluva nestačí, přestože byla údajně dodržována nařízená opatření srbskou i chorvatskou vládou.

Ivaniševič se svého svěřence rozhodl bránit. "Po bitvě je každý generál. Mnoho lidí čekalo, až Novak udělá nějakou chybu a teď na něj útočí. Tři měsíce jsme nemohli skoro nic, snažil se proto alespoň na chvíli vrátit svět do normálu, ještě k tomu pro dobrou věc (výtěžek šel na charitu)."

Minimálně tenisový svět popudilo video z hráčské párty, která se uskutečnila po skončení prvního dílu v srbském Bělehradu. Hráči tam tancovali bez triček a velmi blízko sebe. "Dobře, tohle možná nebylo nutné, ale nikdo je nenutil do klubu jít. Nikdo je nenutil tancovat. Nikdo jim neřekl, ať jdou na pódium, sundaj si tričko a tancujou," uvedl Ivaniševič.

"A jak vlastně může někdo vědět, že se nakazali právě na té párty? Marco Panichi (kondiční kouč Djokoviče) tam nebyl, a přesto se nakazil. Já jsem s ním strávil asi dva týdny a jsem negativní. Novakův fyzioterapeut Miljan Amanovič se v chorvatském Zadaru staral o loket Grigora Dimitrova (první potvrzený případ Covid-19 na Adria Tour) a také nemá pozitivní test. Tahle situace nemá jednoznačné ani jednoduché vysvětlení. Nechci o Zadaru ani mluvit, tam mají snad méně případů než ostatní města v Chorvatsku," dodal.

Podle Ivaniševiče by bylo nejlepší, kdyby Djokovič z funkce prezidenta Hráčské rady odstoupil. "Od té doby, co tam je, tak na něj všichni útočí, hledají chyby a to ho hodně vysiluje. Přitom se snaží dělat pro náš sport jen to nejlepší."