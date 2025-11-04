Novinka v tenisovém kalendáři? Návrat turnaje WTA do Ostravy je šance pro české hráčky, těší Strýcovou
Česká republika se řadí k ženským tenisovým velmocem. Aktuálně má osm hráček v TOP 100 žebříčku WTA, z toho dvě jsou dokonce v TOP 20. Tradici mají i turnaje na českém území, více než dekádu je v kalendáři pražské klání Livesport Prague Open a příští sezonu přibude další dvěstěpadesátka.
Po tříleté pauze se turnaj vrací do Ostravy, kde se mezi roky 2020-2022 konal podnik WTA 500. Tehdy do Česka zavítaly i nyní už velké hvězdy jako aktuální světová jednička Aryna Sabalenková, šestinásobná grandslamová šampionka Iga Šwiateková či Coco Gauffová. Poslední ročník vyhrála Barbora Krejčíková.
"Jsme nesmírně rádi, že se do Ostravy po několika letech znovu vrátí špičkový ženský tenis. Ostrava už v minulosti ukázala, že má skvělé fanoušky a perfektní zázemí, takže rozhodnutí uspořádat zde další turnaj WTA bylo pro nás přirozeným krokem," vysvětluje majitel pořádající agentury Perinvest a.s. Tomáš Petera.
Tentokrát se bude jednat o turnaj nižší kategorie a žádné velké hvězdy tak čekat nemůžeme. Větší šanci tak budou mít české hráčky. O tom je přesvědčená i budoucí kapitánka českého reprezentačního týmu Strýcová. "Je vždy výjimečné hrát doma před vlastními fanoušky. Dodává to energii, motivaci i zvláštní tlak, který ale většině z nás spíš pomáhá. WTA Ostrava Open pro ně bude skvělou příležitostí ukázat se v domácím prostředí," řekla bývalá světová jednička ve čtyřhře.
Zároveň připomíná, že atmosféra v Ostravě vždy bývala a znovu určitě bude výjimečná: "Já sama jsem vždycky milovala hrát doma - publikum vás žene dopředu a cítíte tu podporu z každého místa v hledišti. Věřím, že holky to budou mít podobně a Ostrava jim připraví fantastickou atmosféru."
Organizátoři doufají, že si ostravský podnik najde své místo v kalendáři nejlepších českých tenistek a že se k nim připojí také vycházející hvězdy. V Ostravě se bude hrát na začátku února v týdnu po skončení grandslamového Australian Open v Melbourne.
Ve stejný datum je na programu i další podnik WTA 250 v Kluži a také pětistovka v Abú Zabí. Právě ta je největším nebezpečím, protože hned po ní následují dvě důležité tisícovky. Nejdříve v katarském Dauhá a poté ve Spojených arabských emirátech v Dubaji. Právě na těchto turnajích se letos dařilo české jedničce Lindě Noskové, kterou v tu dobu čeká obahjoba velké porce bodů.
