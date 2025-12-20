Nový trenér pro Alcaraze: ve hře je světová jednička, wimbledonský šampion i klidná síla
Jedním z často zmiňovaných jmen je Andy Murray. Skot byl osobním favoritem rodiny Alcarazových, která jeho angažování zvažovala už před rokem. Zkušenosti z čtyřměsíční spolupráce s Novakem Djokovičem, spojené s obrovským vypětím, však tuto variantu spíše zavrhují.
Murray dlouhodobě vyzdvihuje Alcarazovy kvality, upozorňuje na jeho silné stránky a při setkáních na okruhu mu poskytoval cenné rady. Otázkou by ovšem byla i jeho ochota přestěhovat se na část roku do Murcie, což případné spojení výrazně komplikuje.
Dalším kandidátem je wimbledonský šampion Goran Ivaniševič. Chorvatova ochota pouštět se do náročných a riskantních projektů, ať už se Stefanosem Tsitsipasem nebo Elenou Rybakinovou, naznačuje, že by na případnou spolupráci mohl kývnout.
Z dostupných trenérů má za sebou největší úspěchy a úspěšně spolupracoval s Marinem Čiličem či Novakem Djokovičem. Jeho důraz na disciplínu je podle expertů až příliš podobný Ferrerovu stylu, což by Alcarazovi nemuselo vyhovovat.
Ze španělského prostředí se nabízí jméno Nicoláse Almagra. Z hlediska charakteru a osobní blízkosti by šlo o velmi přirozenou volbu. Jeho povaha zapadá do Alcarazova týmu, zná jeho členy, má hráčské zkušenosti z nejvyšší úrovně a nebojí se otevřeně vyjadřovat pochybnosti či obavy.
Do úvah se podle španělských žurnalistů vrací i David Ferrer. Bývalý třetí hráč světa už s Alcarazem spolupracoval v Davis Cupu a jeho metodologie i charakter se shodují s nastavením světové jedničky. Ferrer zastává spíše diplomatičtější vedení a nechává svým svěřencům větší volnost. Pochybnosti ale vyvolává jeho chuť častěji cestovat a především smlouva se Španělskou tenisovou federací, kterou má uzavřenou do roku 2027.
Za největší lákadlo je považován Carlos Moyá. Muž, který se zásadně podílel na transformaci tenisu Rafaela Nadala, by vytvořil atraktivní spojení dvou bývalých světových jedniček. Moyá disponuje výraznými taktickými schopnostmi, umí připravit herní plán proti těm nejlepším a zná Alcarazův životní styl zblízka.
Veřejně opakovaně zdůrazňoval význam rovnováhy mezi tenisem a životem mimo kurt, což se mu v minulosti osvědčilo. Překážkou by mohla být jeho vazba na Nadalovu akademii i spekulace o možném spojení s Jannikem Sinnerem.
Kdo se nakonec stane klíčovou postavou v dalším vývoji kariéry španělského fenoménu, ukážou až následující měsíce.
