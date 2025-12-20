Alcarazův krok? Velcí šampioni poznají, kdy je čas na změnu, říká úspěšný kouč
Nový pohled na situaci nabídl Gilles Cervara, bývalý trenér Daniila Medveděva a současný kouč Nisheše Basavareddyho. Francouzský trenér se zamýšlí nad tím, proč došlo k ukončení tak úspěšné spolupráce.
"Všiml jsem si, že šampioni dokážou vycítit, kdy potřebují něco jiného nebo víc, aby se dále zlepšovali. A pokud je to tak, je to pro Carlose velmi dobrý krok. Věřím, ať už jde o hráče nebo trenéra, že v určitém okamžiku je důležité být schopen předvídat změny s předstihem, aby nebylo pozdě, a zajistit, že změna bude provedena ze správných důvodů, aby se hráč dále zlepšoval," říká trenér.
"Teď jen čas ukáže, zda je toto rozhodnutí správné. Nic nám nebrání myslet si, že by mohl zavolat Juanu Carlosovi Ferrerovi, pokud by se výsledky zhoršily," doplnil Cervara pro L'Equipe.
Francouz trenér zdůraznil význam změny kouče a následného nového impulsu v týmu: "Sedm let, které spolu strávili, je spousta času. Aby tým dál fungoval, je třeba udržet v něm hlad, svěžest, energii a hledat nové způsoby, jak se zlepšovat. I na nejvyšší úrovni, i ve vítězném týmu, je to klíčové, protože vrchol tvoří souhrn malých detailů a jediný způsob, jak se zlepšovat, je neustále hledat nové cesty.
Cervara dodal, že jako trenér je nutné hledat rovnováhu mezi zkušenostmi s hráčem a novými přístupy. "Někdy to už nestačí, protože tenista cítí potřebu změny tempa. Zvenčí se změny často bojí, ale zevnitř mohou být nutné. Nikdo skutečně nezná myšlení týmu, takže je nemožné o něm diskutovat bez znalosti faktů. Změna nemusí být špatná, přináší něco nového a potřebného," uzavřel francouzský kouč.
