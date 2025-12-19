Rozchod Alcaraze s Ferrerem? Tuším, co za tím mohlo být, říká britská legenda
Odezvy na ukončení spolupráce, která trvala více než sedm let a přinesla 24 titulů a šest grandslamových triumfů, na sebe nenechaly dlouho čekat. Vyjadřují se bývalí hráči, analytici i trenéři a mezi nimi také Greg Rusedski, někdejší světová čtyřka. Rozhodnutí ho stejně jako řadu dalších výrazně zaskočilo a ve svých úvahách do debaty zapojil i Rafaela Nadala.
"Nevíme, čí to bylo rozhodnutí, ale je jasné, že za tím muselo být něco významného. Jeden týden vyhrajete cenu pro nejlepšího trenéra roku, Alcaraz je hráčem roku a světovou jedničkou, a najednou se rozejde se svým trenérem. Tuším, co za tím může být," uvedl Rusedski.
Podle něj nejde o finanční důvody, protože Alcaraz podepsal novou významnou smlouvu s firmou Nike. "Je to šok. Myslím si, že jde o vztah a komunikaci. Možná hraje příliš mnoho exhibičních zápasů a užívá si života mimo tenis," dodal.
Rusedski naznačil, že jedním z problémů mohla být rozdílná představa o tréninkovém režimu a životním stylu. "Jsme uprostřed mimosezóny a je zřejmé, že se jedná o neshodu ohledně tréninku nebo příliš mnoha exhibičních zápasů. Zdá se, že Ferrero má s Alcarazem potíže, protože si hráč chce užívat života. Pokud jste spokojeni mimo kurt, hrajete lépe, a pokud se snažíte změnit něčí osobnost, může to být obtížnější. Tam se vytyčily čáry boje," vysvětlil.
Bývalý britský tenista se vyjádřil i ke spekulacím o možném zapojení Rafaela Nadala do Alcarazova týmu. Podle něj taková varianta není reálná. "Jednoduše řečeno, nemyslím si, že je Rafael Nadal v bodě svého života, kdy by se chtěl vrátit na okruh a každý týden cestovat. Nadal má dvě malé děti a zdá se, že si užívá důchodu, takže si nemyslím, že by se všeho vzdal a vrátil se k tenisu s Alcarazem," uvedl.
Rusedski zároveň přiznal, že ho konec spolupráce mrzí. "Doufal jsem, že tento vztah vydrží celou jeho kariéru, stejně jako tomu bylo u Rafaela Nadala a jeho strýce Toniho. Teď ale přišla tato zpráva. Nikdo by neřekl ne trénování Carlose Alcaraze, kdyby mu zavolal, ale Alcaraz bude mít velké potíže nahradit Juana Carlose Ferrera," uzavřel Rusedski k rozchodu, který otřásl tenisovým světem.
