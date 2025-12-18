Ultimátum, nepřijatelné podmínky a nižší plat. Může za konec Alcaraze a Ferrera smlouva?
Ferrero obdržel novou smlouvu v sobotu ráno a dostal ultimátum. Do 48 hodin se musel rozhodnout, zda ji přijme, nebo odmítne. Lhůta skončila v pondělí a ve středu Alcaraz oznámil, že už se svým trenérem dál spolupracovat nebude.
Deník Marca tvrdí, že Ferrero našel ve smlouvě na příští sezonu několik bodů, které pro něj byly nepřijatelné. Ty údajně a překvapivě vůbec nesouvisely s tenisem.
Dále tu máme výrazně nižší odměnu pro trenéra, v čemž ovšem rodák z Valencie až tak velký problém neviděl. Snížení platu je ale i tak překvapivé. Alcaraz totiž prožil v letošním roce nejlepší sezonu své kariéry a jen tenisem si přišel na zhruba 18 milionů amerických dolarů.
Ferrero vedl Alcaraze od začátku jeho profesionální kariéry. Byl tak u všech úspěchů aktuální světové jedničky mezi dospělými. Podle dalších španělských médií sehrál v překvapivém rozhodnutí roli i otec Alcaraze, který měl s Ferrerem neshody už v minulosti.
Samotné oznámení Alcaraze o konci spolupráce vyvolalo otazníky. Fanoušci, novináři ani média po životní sezoně takový krok španělského supertalentu nečekali. Další otázky rozvířil Ferrero, když v reakci na rozchod uvedl, že by rád pokračoval.
Alcaraz ukončil spolupráci s Ferrerem
