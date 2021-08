O US Open přijde i Keninová. Má pozitivní test na Covid-19

Světová pětka Sofia Keninová je po sestrách Williamsových další domácí hvězdou, která se na poslední chvíli odhlásila z US Open. Dvaadvacetiletá Američanka, která předloni ovládla Australian Open má pozitivní test na Covid-19. Díky očkování má prý jen mírné příznaky.

"Nedávno jsem měla pozitivní test na Covid-19. Naštěstí jsem očkovaná, takže mám jen mírné příznaky. I nadále jsou ale výsledky mých testů pozitivní, takže nebudu moci příští týden hrát na US Open," napsala na Twitter Keninová, jež měla obhajovat osmifinále.



"Příští týdny chci věnovat tomu, abych se uzdravila a připravila se na podzimní turnaje," dodala 22letá Američanka, kterou navíc od Wimbledonu trápilo zranění nohy a vynechala tak celou US Open Series.



Keninová si letos ani jednou nezahrála v semifinále. Do čtvrtfinále se dostala pouze v úvodu sezony v Abú Dhabí a na Yarra Valley Classic v Melbourne. Po sérii turnajů v Austrálii musela na operaci se zánětem slepého střeva.



Přesto vítězka Australian Open 2020 a finalistka French Open 2020 stále zůstává světovou pětkou, brzy však z Top 10 vypadne. V říjnu přijde především o body za loňské finále v Paříži, kde se kvůli koronavirové pandemii hrálo netradičně až na podzim.



Keninová rozšířila seznam předních hráčů, kteří ze zdravotních důvodů vynechají poslední grandslam sezony. Včera se kvůli zraněním odhlásily také sestry Serena a Venus Williamsovy, v soutěži mužů budou chybět Švýcar Roger Federer, Španěl Rafael Nadal, rakouský obhájce titulu Dominic Thiem či Kanaďan Milos Raonic.