Obhajoba se nekoná. Loňská šampionka Keysová končí v Melbourne už před branami čtvrtfinále
Keysová – Pegulaová 3:6, 4:6
Byl to jeden z tenisových příběhů loňského roku. Keysová na začátku sezony chytla úžasnou formu, když ovládla podnik v Adelaide a v jízdě pokračovala i na Australian Open. Z pozice 19. nasazené vyřadila v osmifinále Jelenu Rybakinovou, v semifinále světovou dvojku Igu Šwiatekovou a v boji o titul si vyšlápla i na dvojnásobnou šampionku Arynu Sabalenkovou.
Letos ale své tažení zopakovat nedokázala, její vítězná série v Melbourne se zastavila na čísle deset a loňský titul neobhájí. V osmifinále Američanka padla s krajankou Pegulaovou, která zde zatím předvádí naprosto skvělé výkony a cestou do čtvrtfinále ztratila pouhých 17 her.
Světová šestka loňskou vítězku od začátku jasně přehrávala aktivní hrou a nenechala ji diktovat tempo hry. V první sadě rozhodl především skvělý start Pegulaové, která na začátku brejkla soupeřku a dostala se rychle do vedení 3:0. Servis sice v sedmé hře ztratila, následující dva gamy už ale patřily znovu jí.
V dominanci pokračovala i ve druhém dějství. Opět na úvod sebrala krajance podání a následně zvýšila už na 4:1. Jeden servis ale znovu neudržela, i to jí však stačilo, aby sadu i celý zápas s přehledem vyhrála. Pegulaová trefila tradičně méně vítězných úderů, ale především spáchala také pouze 13 nevynucených chyb oproti 28 Keysové.
V Melbourne si zahraje čtvrtfinále už počtvrté, dosud z něj však ani jednou nedokázala postoupit. Mezi osmičkou nejlepších skončila v letech 2021 až 2023. V boji o semifinále může potkat další Američanku Amandu Anisimovovou, která bude proti Číňance Xinyu Wang velkou favoritkou.
Keysovou po neúspěšné obhajobě titulu čeká výrazný propad žebříčkem. Aktuální světová devítka, která v závěru loňského roku hrála po US Open pouze Turnaj mistryň, vypadne z TOP 10 a pohorší si o šest pozic až na patnáctou příčku.
Výsledky dvouhry žen na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře