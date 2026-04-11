Obrovská bitva se šťastným koncem! Bouzková poslala Česko na finálový turnaj BJKC
Golubicová – Bouzková 6:7, 3:6
Bouzková vstoupila do zápasu s Golubicovou bez známek nervozity. Úvodní dva míče sice patřily podávající Švýcarce, ani to jí ale na zisk úvodního gamu nestačilo. Rodačka z Prahy si vzala hned její úvodní servis a šla do vedení 1:0.
I Bouzková ale vzápětí potvrdila, že servis nepatří mezi zbraně ani jedné z tenistek, a i ona přišla o podání. Také ve třetím gamu čelila rodačka z Curychu brejbolu, tentokrát si ale dokázala poradit a poprvé v zápase udržela své podání. Stejně si vedla i její soupeřka a opět bylo vyrovnáno – 2:2.
Dosavadní vzájemná bilance obou tenistek byla vyrovnaná 3:3 a vyrovnaný byl i průběh prvního setu. Podruhé mohla o servis v šesté hře přijít i Bouzková, také ale ona situaci ustála a srovnala na 3:3. Velmi důležitý moment tak přinesla devátá hra, kdy Bouzková agresivní hrou zatlačila svou rivalku hluboko za základní čáru, prolomila jí servis a šla do vedení 5:4. Dopodávat sadu ale nedokázala, a úvodní dějství tak mířilo do dramatické zápletky.
Tu nakonec musel rozčísnout počtvrté v sobotu tie-break. V něm Bouzková ztrácela už 2:4, pěti body v řadě ale průběh naprosto otočila a po hodině a třech minutách šla do vedení 1:0.
Ztracený tie-break se na rozpoložení obou hráček jednoznačně podepsal. Švýcarka se nechala od agresivní soupeřky zatlačit do hluboké defenzivy. Bouzková jasně diktovala průběh úvodních výměn druhé sady a velmi rychle se ujala vedení 2:0. Zasadit třetí úder v řadě se české tenistce ale nepovedlo. Na svém podání odvrátila tři brejkboly, čtvrtý už ne a bylo sníženo.
Jednoručný bekhend hrající domácí tenistka ale dál kupila chyby. Nic na tom nezměnila ani čtvrtá hra, kdy čistou hrou znovu přišla o podání a nabrala manko 1:3. Golubicová se postupem času snažila výrazně přidat na agresivitě, znovu se jí povedlo uspět na příjmu a snížit na rozdíl jediného gamu. Její snaha se ale naprosto míjela účinkem. Bouzková neměla problém se slabým podáním soupeřky a opět jí čistou hrou potřetí v setu vzala servis a vedla už 4:2.
Festival ztracených servisů ale nekončil. Pošesté v řadě uspěla returnující hráčka, tentokrát Golubicová, a znovu to bylo jen o game. A tradice pokračovala. V osmém gamu to byla opět Švýcarka, pro koho bylo podání přítěží a Bouzková vedla 5:3. Černou sérii ztracených servisů prolomila Bouzková v pravý čas, set dopodávala a po necelých dvou hodinách hry mohla slavit vítězství po setech 7:6, 6:3 a především postup českého týmu na finálový turnaj Billie Jean King Cupu.
Velká gratulace všem hrajícím i zúčastněným, v září nashle v Číně.
Bravo, Maruško!!!!
