Obrovská bitva se šťastným koncem! Bouzková poslala Česko na finálový turnaj BJKC

DNES, 19:00
Aktuality 80
BILLIE JEAN KING CUP - Marie Bouzková (27) v rozhodujícím kvalifikačním zápase o postup na finálový turnaj Billie Jean King Cupu porazila domácí Viktoriji Golubicovou (33) po setech 7:6, 6:3. Český tým tak pod vedením kapitánky Barbory Strýcové zdolal Švýcarsko 3:2 na zápasy a postoupil na turnaj pro nejlepších osm celků, který se hraje v týdnu od 21. září.
Marie Bouzková v zápase Billie Jean King Cupu proti Švýcarsku (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Golubicová – Bouzková 6:7, 3:6

Bouzková vstoupila do zápasu s Golubicovou bez známek nervozity. Úvodní dva míče sice patřily podávající Švýcarce, ani to jí ale na zisk úvodního gamu nestačilo. Rodačka z Prahy si vzala hned její úvodní servis a šla do vedení 1:0.

I Bouzková ale vzápětí potvrdila, že servis nepatří mezi zbraně ani jedné z tenistek, a i ona přišla o podání. Také ve třetím gamu čelila rodačka z Curychu brejbolu, tentokrát si ale dokázala poradit a poprvé v zápase udržela své podání. Stejně si vedla i její soupeřka a opět bylo vyrovnáno – 2:2.

Dosavadní vzájemná bilance obou tenistek byla vyrovnaná 3:3 a vyrovnaný byl i průběh prvního setu. Podruhé mohla o servis v šesté hře přijít i Bouzková, také ale ona situaci ustála a srovnala na 3:3. Velmi důležitý moment tak přinesla devátá hra, kdy Bouzková agresivní hrou zatlačila svou rivalku hluboko za základní čáru, prolomila jí servis a šla do vedení 5:4. Dopodávat sadu ale nedokázala, a úvodní dějství tak mířilo do dramatické zápletky.

Tu nakonec musel rozčísnout počtvrté v sobotu tie-break. V něm Bouzková ztrácela už 2:4, pěti body v řadě ale průběh naprosto otočila a po hodině a třech minutách šla do vedení 1:0.

Ztracený tie-break se na rozpoložení obou hráček jednoznačně podepsal. Švýcarka se nechala od agresivní soupeřky zatlačit do hluboké defenzivy. Bouzková jasně diktovala průběh úvodních výměn druhé sady a velmi rychle se ujala vedení 2:0. Zasadit třetí úder v řadě se české tenistce ale nepovedlo. Na svém podání odvrátila tři brejkboly, čtvrtý už ne a bylo sníženo.

Jednoručný bekhend hrající domácí tenistka ale dál kupila chyby. Nic na tom nezměnila ani čtvrtá hra, kdy čistou hrou znovu přišla o podání a nabrala manko 1:3. Golubicová se postupem času snažila výrazně přidat na agresivitě, znovu se jí povedlo uspět na příjmu a snížit na rozdíl jediného gamu. Její snaha se ale naprosto míjela účinkem. Bouzková neměla problém se slabým podáním soupeřky a opět jí čistou hrou potřetí v setu vzala servis a vedla už 4:2.

Festival ztracených servisů ale nekončil. Pošesté v řadě uspěla returnující hráčka, tentokrát Golubicová, a znovu to bylo jen o game. A tradice pokračovala. V osmém gamu to byla opět Švýcarka, pro koho bylo podání přítěží a Bouzková vedla 5:3. Černou sérii ztracených servisů prolomila Bouzková v pravý čas, set dopodávala a po necelých dvou hodinách hry mohla slavit vítězství po setech 7:6, 6:3 a především postup českého týmu na finálový turnaj Billie Jean King Cupu.

Výsledky kvalifikace Billie Jean King Cupu: DvouhraČtyřhra

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

Jan
11.04.2026 21:18
Velká gratulace holkám. Poprvé porazily Švýcarsko s Belindou a Golubičovou v sestavě. Velkou roli hrála únava Belindy i Golubičové a projevila se šířka našeho týmu. Švýcaři to mají postavené na 2 hráčkách (a ještě nešvýcarského původu), jinak by byli nuloví. A také se ukázalo, jak nový formát omezuje týmovost (schválně). Kdyby to bylo na 3 zápasy, jak se hraje finálový turnaj, opět by vyhrály Švýcarky. V takovém formátu stačí jedna dobrá hráčka a někdo k ní, ale když se hraje na 5 zápasů, už to pro Švýcarky tak jednoduché nebylo. Finálový turnaj bude opět fraška o 3 zápasech, jak si to pohlaváři přejí.
Serpens
11.04.2026 21:09
Dneska mi bude opravdu chutnat večeře (dřív připravit nešla), konečně Češky překročily svůj stín a dokázaly vyhrát vyrovnané zápasy o pár míčích a hlavně se nenechaly zase porazit jednou jedinou tenistkou tak, jak tomu bylo v posledních letech. My máme hrdinky dvě, Lindě se sice povedl jen první set, ale dnes to urvala na morál, což u ní zpravidla na WTA nevidíme. Maruška držela level celý zápas, především postupně nespadla do pasivity (což se jí stává) a to rozhodlo, Golubičová byla s tím Federerovským backhandem velmi nebezpečná
frenkie57
11.04.2026 21:11
Ten její BH je fakt lahodnej sledovat.
Pe3k
11.04.2026 21:05
smile
Kreuz
11.04.2026 21:05
Drama a happy end, tak to ma bejt! Spokojenost!
frenkie57
11.04.2026 21:03
Dnes hrála Maruška tak, jak jsem ji už dlouho neviděl. Minimum chyb, jistota na returnu, aktivní celodvorcová hra, prostě paráda.
Velká gratulace všem hrajícím i zúčastněným, v září nashle v Číně.
Diabolique
11.04.2026 21:05
Letos do Ciny nejedu.
pantera1
11.04.2026 21:06
To ten Majkl Bublé pro štěstí ju tak rozparádil .
frenkie57
11.04.2026 21:12
Určitě, Maruš se pořádně rozjela.
The_Punisher
11.04.2026 21:01
Maruš, Lindo - díky! Bojovnice
horska.kraslice
11.04.2026 20:59
Vítězství nad Švýcarkami jsem vůbec nečekala, takže pro mne bomba, paráda.
com
11.04.2026 21:03
Je to paráda, lehnout si na záda smile
Pokrčit nožičky, vklouzout do smile

chlebavevaju
11.04.2026 20:56
Maruš Barkovová národní hrdinkou!
jih
11.04.2026 20:59
Jedině Lindasmile. Dva body jsou její!!!!
Tomas_Smid_fan
11.04.2026 21:00
zcela zaslouženě!

Ty s tím máš snad nějaký problém?
chlebavevaju
11.04.2026 21:11
Slavime, ne?
com
11.04.2026 21:01
Ona bude světová, takže

smile Marie Barkov smile
Marduch
11.04.2026 21:05
Barkova
pantera1
11.04.2026 20:51
Maruško, už to teď uzavři,ju?
pantera1
11.04.2026 20:57
Paráda, gratulka. Super ty namyšlený Švýcarky jste holky nakonec zařízly .
Krisboy
11.04.2026 20:58
Namyšlený...? BeBe je dost nesympatická, ale jinak mi přijdou v pohodě. Ale to je úplně jedno
HAJ
11.04.2026 21:01
Super, je to vítězství celého týmu. I ve čtyřhře přes prohru Švýcarky holky utahaly. Sice to nebylo na kurtě moc znát, ale určitě se to sečetlo.
Serpens
11.04.2026 20:46
Linda třikrát po sobě nevyužila stav 15:40, Maruška nám zase brejk třikrát za sebou nepotvrdí Holt potřebujeme zdá se pořádně provětrat nervové soustavy.
Kreuz
11.04.2026 20:55
Snad to ted dopodava.. je cas to cely utnout a vydechnout si
Serpens
11.04.2026 20:58
Zaplať pánbůh
Random33
11.04.2026 20:31
No Maruska maka na BJK cupu, maka na kdejake 250. Kdezto Katka s Muskou? Ty uz asi budou hrat jen na Masters a GS. Ale zase- pak bych nadaval na to, ze je minimalne jedna z nich zranena. Clovek si nevybere
milik254
11.04.2026 20:46
Dějiny tenisu se píšou prostě na velkých turnajích. Na vyhrané 250 si nikdo nevzpomene.
Random33
11.04.2026 20:28
PTP
11.04.2026 20:16
Maruška hraje jako Baruška kapitánka dříve.
Ondřej.Jirásek
11.04.2026 20:13
Marie hraje od druhého setu s Bencic jako vyměněná. Vůbec ji nepoznávám. S takovou hrou má i na dvacítku.
com
11.04.2026 20:25
a už ji poznáváš
pantera1
11.04.2026 20:26
Není to Golubic
Ondřej.Jirásek
11.04.2026 20:27
Myslím od včera od druhého setu :)
pantera1
11.04.2026 20:28
Aha, tak to jo. Včera jsem to neviděla
Kuba4Win
11.04.2026 20:29
Jj hraje oproti Bogotě a začátku sezóny daleko lépe, dvacítka by klidně letos klapnout mohla záleží jak dopadne obhajobě v Praze
com
11.04.2026 20:13
koukam, ze to bude rychlovka
com
11.04.2026 20:24
tak nebude teda
frenkie57
11.04.2026 20:06
Nóó Maruško, všechna čest, jsi bojovnice, jaká být.
Krisboy
11.04.2026 20:05


Bravo, Maruško!!!!
Doraž ji, nenech ji vydechnout. Ani nadechnout.
Oin
11.04.2026 20:04
Pěkně Holubice práskla tou raketou.
com
11.04.2026 20:03
ach Maruš to zvládla smile
Kreuz
11.04.2026 19:57
Maruna pripravuje dalsi thriller... abych to ale jako emotivni fanousek prezil..
frenkie57
11.04.2026 20:07
Kdyžtak si raději příprav nitrák pod jazyk.
Kreuz
11.04.2026 20:30
Uz je to klidnejsi, mam pocit ze to ma pod kontrolou a nechala by tam dusi, ten zapas noskovy ji musel strasne nabudit, pochopila ze nemuze prohrat...
pantera1
11.04.2026 19:55
Maruška teď zakouzlila i se šťastným prasátkem
Serpens
11.04.2026 19:54
Už mě ty tiebreaky taky dneska lezou krkem. Nebylo lepší to prostě dopodávat?
Sinuhet1
11.04.2026 19:51
Maruska nepodavala set. Samozrejme to neni novinka, ale ten jednorucak Golubic je nadhera, to se uz moc dneska nevidi....
Krisboy
11.04.2026 19:51
frenkie57
11.04.2026 19:52
Je vidět, jak ho má za ta léta vypilovany.
jeronym
11.04.2026 20:19
Proto jsem navrhoval aby byl experimentalne zakazan obourucny backhand... neco jako kdyz se vpousteji medvedi do hor aby nevymrely..
frenkie57
11.04.2026 19:50
Nedáš, dostaneš.
frenkie57
11.04.2026 19:50
Tak alespoň TB,Maruš.
The_Punisher
11.04.2026 20:03
Dala to!
com
11.04.2026 19:41
Maruška bude hrdinka dne
Mantra
11.04.2026 19:48
com
11.04.2026 19:49
tak nebude teda
Krisboy
11.04.2026 19:40
Pojď Maruško pojď!
To dáš. Nesmíš udělat radost místním čecháčkovským přizdisráčům!
zfloyd
11.04.2026 19:45
v klidu ona jí upinká k smrti
pantera1
11.04.2026 19:49
Budou to zas velký nervy
Mantra
11.04.2026 19:49
hlavně až prohraje, nezapoměň napsat, že to byl super výkon a měla jen trochu málo štěstíčka, ty jeden přizdisráči .
Krisboy
11.04.2026 19:51
com
11.04.2026 19:54
Tomas_Smid_fan
11.04.2026 21:11
byl to super výkon
Serpens
11.04.2026 19:35
Maruška je pasivní a hlavně Golubicovou postupně náležitě rozehrává, tam si čím dál více rozdává míče, jako by nic. Musí hrát k lajně, jinak to nepůjde.
Sinuhet1
11.04.2026 19:23
ted jsem to zapnul, tech divaku tam je fakt malo
Kreuz
11.04.2026 19:44
Navstevnost slaba, fedcup netahne nebo je to predrazeny...
Kreuz
11.04.2026 19:19
Myslim ze Marie tam bude bojovat jak svata mucednice na krizi... ta bud vyhraje nebo ji vodnesou na nositkach
Kapitan_Teplak
11.04.2026 19:23
Jestli nevyhraje, tak bude ukřižována na helvétském kříži.
jeronym
11.04.2026 20:23
Marusku bych videl hrat ve filmu roli bud svate marie matky bozi, nebo marenku v pernikove chaloupce...
pantera1
11.04.2026 19:13
Maruško věřím že ten rozhodující bod pro nás uhraješ

Posílám romantiku pro štěstí .
https://youtu.be/1Hhj_45dHjM?is=2zFaAMKS2SI30row
Tomas_Smid_fan
11.04.2026 21:12
zabrala
Kapitan_Teplak
11.04.2026 19:04
Proč je tam vůbec pořád Pála a v jaké funkci ?
PTP
11.04.2026 19:08
Je to zmocněnec ČTS pro BJKC, to je u nás teď přece úplně normální, ne?
Kapitan_Teplak
11.04.2026 19:12
Přijde mi to dost ujetý. Asi jako kdyby Hašek vysedával na lavičce vedle Koubka.
chlebavevaju
11.04.2026 19:14
Teplé místečko, ten makat nepůjde.
Tomas_Smid_fan
11.04.2026 21:14
tvl, to jsou kecy
tenisman1233
11.04.2026 19:31
Pála je nejúspěšnější kapitán Fed cupu , jeho poznatky se hodí.
Tomas_Smid_fan
11.04.2026 21:13
subaru
11.04.2026 19:09
1. Místopředseda svazu.
Serpens
11.04.2026 19:14
Vždyť se o tom mluvilo stokrát, že bude Báru ještě provázet jako mentor.
