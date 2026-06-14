Obrovská škoda. Krejčíková do finálové bitvy v Hertogenboschi nenastoupila

DNES, 11:45
Aktuality 15
Barbora Krejčíková do finálového zápasu na turnaji v Hertogenboschi proti Američance Robin Montgomeryové nenastoupila. Důvodem jsou pravděpodobně zdravotní problémy, s kterými se potýkala už v koncovce semifinálového zápasu proti Polce Magdě Linetteové.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Montgomery Robin
Barbora Krejčíková do finále v Hertogenboschi nenastoupila (@ ČTK / imago sportfotodienst / kolbert-press/Markus Verwimp)

Montgomeryová - Krejčíková skreč

Krejčíková si na zeleném pažitu v Nizozemsku počínala skvěle, když si postupně poradila s Mexičankou Renatou Zarazúaovou, mladou Belgičankou Hanne Vandewinkelovou, Rumunku Elenu Gabrielu-Ruseovou a v semifinále Polku Magdu Linetteovou.

Pro českou tenistku se tak jednalo o jedinečnou příležitost zapsat v celkově 14. kariérním finále svůj devátý titul a první od předloňského šokujícího triumfu ve Wimbledonu.

Montgomeryová vstoupila do turnaje jako 484. hráčka světa. Na tuto pozici se propadla po sérii zdravotních problémů, jejím životním maximem je 95. příčka z minulého roku. V hlavní soutěži v Hertogenboschi se vypořádala mimo jiné s Darjou Kasatkinovou, Greet Minnenovou, Darjou Snigurovou či naposledy Australankou Ajlou Tomljanovicovou.

Podrobnosti připravujeme.

Výsledky dvouhry na turnaji v Hertogenboschi

Drtivé podání, obrovský potenciál i sebevědomí. Kdo je finálová soupeřka Krejčíkové?

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

15
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Esgalnor
14.06.2026 12:18
Achjo. :( Tak snad to vylezi a bude v pohode, dokazala si tu, ze na trave to jde, tak dnad ten Wimbledon se nejak povede
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bardunek666
14.06.2026 12:17
Jako vážně ..?
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tommr
14.06.2026 12:17
Jediný pozitivum: aspoň nedostane od Montgomery na pr.del ...
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com
14.06.2026 12:15
aji kdybych to tam mel zeblit a vzit si plinu, tak bych to aspon zkusil
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chlebavevaju
14.06.2026 12:15
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subaru
14.06.2026 12:11
Už to nikdy nebude ono. Včera v rozhovoru mluvila jak je to skvělé, že je zpět zdravá.
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chlebavevaju
14.06.2026 12:16
Krejčíková už by měla hrát jen exhibice a turnaje veteránů, otřesný přístup.
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tenisman1233
14.06.2026 12:17
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hanz
14.06.2026 12:11
Krejča si dělá pr.el, či co?
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paddy
14.06.2026 12:09
neztratila ani gem smile
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Sinuhet1
14.06.2026 12:08
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easymoneysniper
14.06.2026 12:06
Skleněnej národ
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jir6
14.06.2026 12:05
Aspoň to mohla zkusit... je to finále, teda
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pzag777
14.06.2026 11:59
Tak a už dobojovala
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jih
14.06.2026 12:05
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