Obrovská škoda. Krejčíková do finálové bitvy v Hertogenboschi nenastoupila
Montgomeryová - Krejčíková skreč
Krejčíková si na zeleném pažitu v Nizozemsku počínala skvěle, když si postupně poradila s Mexičankou Renatou Zarazúaovou, mladou Belgičankou Hanne Vandewinkelovou, Rumunku Elenu Gabrielu-Ruseovou a v semifinále Polku Magdu Linetteovou.
Pro českou tenistku se tak jednalo o jedinečnou příležitost zapsat v celkově 14. kariérním finále svůj devátý titul a první od předloňského šokujícího triumfu ve Wimbledonu.
Montgomeryová vstoupila do turnaje jako 484. hráčka světa. Na tuto pozici se propadla po sérii zdravotních problémů, jejím životním maximem je 95. příčka z minulého roku. V hlavní soutěži v Hertogenboschi se vypořádala mimo jiné s Darjou Kasatkinovou, Greet Minnenovou, Darjou Snigurovou či naposledy Australankou Ajlou Tomljanovicovou.
Podrobnosti připravujeme.
Výsledky dvouhry na turnaji v Hertogenboschi
Drtivé podání, obrovský potenciál i sebevědomí. Kdo je finálová soupeřka Krejčíkové?
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