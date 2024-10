Odměna za juniorský Turnaj mistryň. Šestnáctiletá Samson se těší na akci WTA v Mexiku

Šestnáctiletá česká tenistka Laura Samson je připravená po finálové účasti na juniorském Turnaji mistryň na trvalý přesun do ženské kategorie. Vystoupení v čínském Chengdu brala jako rozlučku a příští týden se díky divoké kartě představí na turnaji WTA 250 v mexické Meridě. Věří, že se může mezi ženami prosadit a jako vzor jmenovala na dnešní tiskové konferenci Petru Kvitovou či Polku Igu Šwiatekovou.

"Letošní sezona byla nahoru dolů. Jsem ale ráda, že se mi to teď povedlo. Byl to vlastně můj poslední juniorský turnaj, takže jsem se ho snažila užít. A teď už se těším na ženy," řekla Samson.

Rodačka z Prahy se minulý týden dostala na Turnaji mistryň do 18 let do finále, v němž prohrála s Australankou Emerson Jonesovou dvakrát 4:6. Na setkání s novináři přivezla stříbrnou medaili i plyšovou pandu. "Po prvním zápase ve skupině, který jsem prohrála, jsem se trochu bála, jaké to bude. Nicméně jsem se z toho poučila a byly už jiné podmínky. V průběhu turnaje jsem zase začala cítit svou hru a na konci to skončilo hodně pozitivně," uvedla Samson.

S novým sebevědomím pojede i na akci WTA 250 v Meridě. Účast bere jako nadplán. "Nečekala jsem, že dostanu kartu. Už se na to těším a zkusím tam zahrát co nejlépe," podotkla. Turnaj stejné kategorie si Samson vyzkoušela i letos v Praze, kde se dostala nečekaně do semifinále. "To byl asi dosud nejlepší pocit v tenisovém životě. Kdyby se mi teď povedlo něco podobného, bylo by to hodně dobré. Ale bude to těžké," řekla.

Úspěšná juniorka Laura Samson na skok doma, i když je jí teprve 16, Turnaj mistryň v Číně byl její poslední akci mezi juniorkami. Od teď už bude zkoušet štěstí jen na ženském profesionálním okruhu. Další zastávka Mexiko:) pic.twitter.com/69uX5TbkpV — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) October 23, 2024

Věří, že na přechod mezi ženy uzrál čas. Vedle juniorského Turnaje mistryň hrála Samson letos finále i na juniorském Roland Garros, kde nestačila na krajanku Terezu Valentovou. "Myslím, že na to mám. Na zápasy v ženské kategorii se těším. Je to to hlavní, proč hraju tenis. Junioři byli taková příprava," uvedla.

Trenér Filjo: Je vyspělá kondičně i mentálně

S přesunem souhlasil i její kouč Daniel Filjo. A ocenil Samson za práci v tréninku. "Po kondiční stránce vydrží víc a vydrží hrát s ženskými vyrovnané zápasy. To je obdivuhodné, na to, že jí je teprve šestnáct let. A po mentální stránce je na vysokém levelu. Tenisově se zlepšuje ve všech věcech. Její hlavní silou je, že si chce uhrávat body sama. Nechce to mít v rukou ostatních," řekl Filjo.

Samson ví, že má na čem pracovat. Chce ještě zesílit. "Nejsem úplně zpevněná. Na tom teď hodně pracuju, abych měla sílu a stíhala to. Když ale odehraju víc zápasů, tak zažiju víc herních situací. Takže někdy se i v hlavě trochu zlepšit," řekla tenistka TK Sparta Praha.

Jejím vzorem byla dříve Petra Kvitová či Rafael Nadal. Nyní sleduje světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou. "Líbí se mi, jak je soustředěná, jak se hýbe a obecně její přístup. Je hodně soustředěná. Sledovala jsem ji ve Wimbledonu a viděla, že je ve svém světě a hodně profesionální," řekla Samson.

V tuto chvíli jí patří v žebříčku 370. místo. A míří výš. "Na začátku sezony jsem si přála být do pětistovky. Tam teď jsem, takže bych do konce roku chtěla do třístovky. Musím mít vysoké cíle," dodala Samson.