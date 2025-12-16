Omlouvám se všem za neúctu, napsal bývalý člen TOP 50. Po 18 porážkách ztratil motivaci a končí
"Drazí přátelé, po určité době přemýšlení bych vám chtěl oznámit, že jsem se rozhodl oficiálně ukončit kariéru profesionálního hráče," prohlásil někdejší člen TOP 50 a aktuálně až 451. hráč světa Zapata.
Španěl letošní sezonu odehrál celou na challengerech nebo ještě menších turnajích a skončil ji s velmi negativní bilancí 22 výher a 33 porážek. Včetně německé Bundesligy prohrál dokonce 18 zápasů v řadě, ve kterých uhrál jen pět setů. Poslední úspěch slavil na podniku ITF M25 na konci května.
"Chci začít omluvou – omlouvám se všem lidem, vůči nimž jsem v průběhu těchto let projevil neúctu. Tenis je velmi náročný sport a často vás dostane až na hranici možností. Myslím si, že jsem se mnohokrát nechoval správně k lidem kolem sebe," přiznal rodák z Valencie.
Na grandslamech se dostál nejdál na antukovém French Open, kde si v roce 2022 zahrál osmifinále. Skvělého výsledku dosáhl i o rok později na domácím Masters v Madridu, kde se taktéž probojoval mezi šestnáctku nejlepších. Předtím došel i do semifinále v Riu de Janeiru a v Buenos Aires.
"Cítím a vím, že jsem stále mladý, ale po tom, co jsem celý život hrál, už nejsem ochoten dál podstupovat oběti, které jsou nutné k tomu, abyste byli elitním hráčem. Nemám už stejný hlad ani motivaci, jaké hráč potřebuje k tomu, aby se den, co den zlepšoval," ukončil rozlučkový dopis.
