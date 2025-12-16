Omlouvám se všem za neúctu, napsal bývalý člen TOP 50. Po 18 porážkách ztratil motivaci a končí

Bernabé Zapata (28), který to v minulosti dotáhl až na 37. místo žebříčku ATP netradičně ukončil kariéru. Španěl začal svůj rozlučkový dopis omluvou všem lidem, ke kterým se nechoval správně. "Nemám už stejný hlad ani motivaci, jaké hráč potřebuje k tomu, aby se den, co den zlepšoval," vysvětlil svůj důvod hráč, který sezonu zakončil nelichotivou sérií 18 porážek.
Bernabé Zapata ohlásil konec profesionální kariéry (@ Irina R Hipolito/Dppi / Zuma Press / Profimedia)

"Drazí přátelé, po určité době přemýšlení bych vám chtěl oznámit, že jsem se rozhodl oficiálně ukončit kariéru profesionálního hráče," prohlásil někdejší člen TOP 50 a aktuálně až 451. hráč světa Zapata.

Španěl letošní sezonu odehrál celou na challengerech nebo ještě menších turnajích a skončil ji s velmi negativní bilancí 22 výher a 33 porážek. Včetně německé Bundesligy prohrál dokonce 18 zápasů v řadě, ve kterých uhrál jen pět setů. Poslední úspěch slavil na podniku ITF M25 na konci května.

"Chci začít omluvou – omlouvám se všem lidem, vůči nimž jsem v průběhu těchto let projevil neúctu. Tenis je velmi náročný sport a často vás dostane až na hranici možností. Myslím si, že jsem se mnohokrát nechoval správně k lidem kolem sebe," přiznal rodák z Valencie.

Na grandslamech se dostál nejdál na antukovém French Open, kde si v roce 2022 zahrál osmifinále. Skvělého výsledku dosáhl i o rok později na domácím Masters v Madridu, kde se taktéž probojoval mezi šestnáctku nejlepších. Předtím došel i do semifinále v Riu de Janeiru a v Buenos Aires.

"Cítím a vím, že jsem stále mladý, ale po tom, co jsem celý život hrál, už nejsem ochoten dál podstupovat oběti, které jsou nutné k tomu, abyste byli elitním hráčem. Nemám už stejný hlad ani motivaci, jaké hráč potřebuje k tomu, aby se den, co den zlepšoval," ukončil rozlučkový dopis.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
