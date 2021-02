Original 9 v čele s Billie Jean Kingovou a Lleyton Hewitt letos vstoupí do tenisové Síně slávy

Billie Jean Kingová a ostatní členky "Original 9", která před 50 lety položila základy ženské profesionální tenisové tour, budou letos jako první skupina společně uvedeny to tenisové Síně slávy. Z nominovaných hráčů se jako jediný dočkal schválení volitelů Lleyton Hewitt.

"Když hrajete, soustředíte se jen na trénink a na výsledky v konkrétním týdnu nebo roce. Nedíváte se dopředu až k něčemu, jako je tohle," řekl Hewitt, jenž během kariéry získal dva grandslamové tituly a pomohl Austrálii k vítězství v Davisově poháru. "Když se ale vše uzavře a zhodnotí, že je to hodno Síně slávy, je to pro hráče to největší uznání. Jsem poctěn," dodal někdejší první hráč světového žebříčku.

Dalšími nominovanými v hráčské kategorii byli Američanka Lisa Raymondová, Španělé Juan Carlos Ferrero a Sergi Bruguera a Švéd Jonas Björkman.

Skupina "Original 9", kterou vedle Kingové tvořily Peaches Bartkowiczová, Rosie Casalsová, Judy Daltonová, Julie Heldmanová, Kerry Melvilleová Reidová, Kristy Pigeonová, Nancy Richeyová a Valerie Ziegenfussová, vstoupí do Síně slávy v kategorii takzvaných přispěvatelů. Spolu s ní bude uveden i předloni zesnulý tenisový instruktor Dennis Van der Meer.

Slavnostní ceremoniál by se měl uskutečnit 17. července během turnaje v americkém Newportu, kde Síň slávy sídlí. Věnován bude i loňským nováčkům Goranu Ivaniševičovi a Conchitě Martínezové, v minulém roce se galavečer kvůli pandemii koronaviru neuskutečnil.