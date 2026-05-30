Ósakaová konečně zlomila prokletí. Japonská superstar ovládla šlágr s vycházející hvězdou

FRENCH OPEN - Naomi Ósakaová se ve 28 letech a až po mateřské pauze dočkala svého premiérového postupu do druhého týdne na grandslamech mimo oblíbené betony. Bývalá světová jednička a majitelka čtyř trofejí z majorů udolala v sobotním šlágru na French Open 7:6, 6:7, 6:4 vycházející hvězdu Ivu Jovicovou.
Naomi Ósakaová poprvé prošla do druhého týdne French Open (© Pawel Andrachiewicz / Sipa Press / Profimedia)

Jovicová – Ósakaová 6:7, 7:6, 4:6

Před lety dvakrát ovládla Australian Open i US Open, ale její statistika na grandslamech mimo betony je velmi nelichotivá. Bývalá světová jednička Ósakaová ovšem vykročila na letošním French Open k tomu, aby ji do konce kariéry vylepšila.

A všechny tři výhry v posledních dnech na pařížské antuce byly těžce vybojované. Proti Lauře Siegemundové i Donně Vekičové potřebovala tie-break, a v sobotním šlágru s vycházející hvězdou Jovicovou už se rozhodujícímu setu nevyhnula.

Nemuselo na něj však dojít. Japonská hvězda měla v zádech náskok setu a brejku. Jenže brejk na začátku druhého dějství nepotvrdila a po více než dvou hodinách přišlo na řadu závěrečné dějství. Zápas nakonec trval přesně tři hodiny a jediný brejkbol celého posledního setu byl zároveň mečbolem.

Ósakaová startuje na French Open podeváté v kariéře a premiérově překročila třetí kolo, v němž ztroskotala v letech 2016 a 2018-19. Je dost možné, že své osobní maximum v areálu Rolanda Garrose letos znovu nevylepší. V osmifinále ji totiž s největší pravděpodobností čeká světová jednička Aryna Sabalenková.

Do kompletní sbírky druhých týdnů na grandslamových turnajích chybí Ósakaové už jen Wimbledon. Tam dostane šanci už za pár týdnů. Rovněž na nejslavnějším tenisovém podniku je jejím nejlepším výsledkem třetí kolo, které si tam zahrála třikrát a naposledy loni.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
frenkie57
30.05.2026 17:07
A další hráčka Top10 je out. Tentokrát to odnesla Amanda.
Liverpool22
30.05.2026 17:10
A v dalším kole má Polku Chwalinskou - takže to má hratelné.
frenkie57
30.05.2026 17:11
Což platí i obráceně.
Liverpool22
30.05.2026 16:52
Uffffff Anička smile v horku udolala neoblíbenou Osorio a stejně jako Zlatěnka poprvé na RG postoupila do druhého týdne. smile Klíčové bylo, že se zmátořila po úpalu ve 2. setu a pak udržela ve 3. setu pevnou ruku, odvrátila 2 brejky a zvýšila na 5:2 Osorio odcházela dost naštvaná a Anně podala ruku velmi laxně. Za prohru si však může sama, nechytila úvod 3. setu a dělala hloupé chyby, vymýšlela ptákoviny např. nepovedené kraťasy atd. Anna byla dnes hratelná, ale Osorio toho prostě nedokázala využít.
sojka1
30.05.2026 16:48
uz to mam: "Zdoběna" :-)) ..... ale kdo pouzije, bude mit co delat se mnou, osobne! :-)) Jinak myslim, ze neni potreba hledat prezdivku, jmeno Naomi je krasne a i na krasu odkazuje..... ;-)
NOLE_unvaccinated_GOAT
30.05.2026 17:21
Hastroška!
zfloyd
30.05.2026 15:56
tenistka Zlatěnka porazila tenistku Dítě ., ale bylo to hodně vyrovnané
alcaraz.dva
30.05.2026 16:29
Pro Arynu Osaka...myslím horší varianta...s oběma už letos hrala...
Liverpool22
30.05.2026 16:55
Naomi může Arynu vykostit - letos má velké propady. Jinak je zajímavé, že obě mají 4GS tituly a obě 2x AO a 2x USO - takže betonářky na antuce.
George_Renel
30.05.2026 15:52
A roli hlavní psychó přebrala Volejníková...
https://www.nastartu.cz/jako-hrat-v-nacistickem-nemecku-ukrajinka-obvinila-na-roland-garros-ruskou-souperku?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box
misa
30.05.2026 18:10
Ukrajinské tenistky se snaží upozornit na to, co se děje u nich doma. Čím víc pozornosti, tím líp.
Liverpool22
30.05.2026 15:49
Anička už volá doktory asi úpal smile
Liverpool22
30.05.2026 15:05
Naomi smile zaslouženě postoupila V kritických momentech si dokázala pomoct BIG servisem. Díky servisu urvala 1. set v TB a na konci zápasu tam opět střílela přímáky nebo esa. Konkrétně na esa vyhrála 12:4 a 79% míčků po 1 servisu je také super. smile Iva udělala zápas, ale velké zápasy proti TOP hráčkám nezvládá. Jedním z limitujících faktorů je výška, kdy měří "jen" 173cm což proti BIG hráčkám či ranařkám může být problém. Celkově pěkný zápas, který urvala zkušenější Naomi.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

