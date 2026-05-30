Ósakaová konečně zlomila prokletí. Japonská superstar ovládla šlágr s vycházející hvězdou
Jovicová – Ósakaová 6:7, 7:6, 4:6
Před lety dvakrát ovládla Australian Open i US Open, ale její statistika na grandslamech mimo betony je velmi nelichotivá. Bývalá světová jednička Ósakaová ovšem vykročila na letošním French Open k tomu, aby ji do konce kariéry vylepšila.
A všechny tři výhry v posledních dnech na pařížské antuce byly těžce vybojované. Proti Lauře Siegemundové i Donně Vekičové potřebovala tie-break, a v sobotním šlágru s vycházející hvězdou Jovicovou už se rozhodujícímu setu nevyhnula.
Nemuselo na něj však dojít. Japonská hvězda měla v zádech náskok setu a brejku. Jenže brejk na začátku druhého dějství nepotvrdila a po více než dvou hodinách přišlo na řadu závěrečné dějství. Zápas nakonec trval přesně tři hodiny a jediný brejkbol celého posledního setu byl zároveň mečbolem.
Ósakaová startuje na French Open podeváté v kariéře a premiérově překročila třetí kolo, v němž ztroskotala v letech 2016 a 2018-19. Je dost možné, že své osobní maximum v areálu Rolanda Garrose letos znovu nevylepší. V osmifinále ji totiž s největší pravděpodobností čeká světová jednička Aryna Sabalenková.
Do kompletní sbírky druhých týdnů na grandslamových turnajích chybí Ósakaové už jen Wimbledon. Tam dostane šanci už za pár týdnů. Rovněž na nejslavnějším tenisovém podniku je jejím nejlepším výsledkem třetí kolo, které si tam zahrála třikrát a naposledy loni.
