Ósakaová nečekaně odstoupila z Australian Open. Do osmifinále poslala domácí kvalifikantku

DNES, 10:25
AUSTRALIAN OPEN - Naomi Ósakaová (28) několik desítek minut před plánovaným nástupem na kurt poslala omluvenku pořadatelům a na Australian Open pokračovat nebude. Dvojnásobnou šampionku trápí zranění a do osmifinále tak postupuje bez boje domácí kvalifikantka Maddison Inglisová (28).
Naomi Ósakaová nečekaně odstoupila z Australian Open (© MARTIN KEEP / AFP)

Letošní ročník Australian Open má další překvapivou osmifinalistku. Stala se jí domácí kvalifikantka Inglisová, která měla za několik desítek minut nastoupit v Rod Laver Areně proti bývalé světové jedničce a jasné favoritce Ósakaové.

Japonská hvězda ovšem poslala pořadatelům omluvenku kvůli zranění břišního svalu a do dalších bojů v Melbourne Parku nezasáhne. "Musela jsem učinit těžké rozhodnutí a odhlásit se. Láme mi to srdce, ale nechci riskovat zhoršení zranění a musím poslouchat své tělo," napsala Ósakaová na Instagram.

Na Australian Open získala Ósakaová polovinu ze svých čtyř grandslamových trofejí. Do druhého týdne úvodního grandslamu sezony se probila poprvé od triumfu v roce 2021. Tento podnik ovládla také před sedmi lety po finálové bitvě s Petrou Kvitovou.

Inglisovou tak čeká první osmifinále na grandslamech v kariéře a zároveň boj o premiérové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Ten Australanka svede proti světové dvojce Ize Šwiatekové, nebo Anně Kalinské.

Odstoupení Ósakaové pro ni znamená nejen senzační výsledek na podnicích velké čtyřky, ale také obrovskou úlevu pro fyzickou kondici. Včetně kvalifikace totiž odehrála už pět zápasů a čtyři třísetové bitvy, přičemž na kurtech strávila přes 13 hodin.

Přehled dvouhry žen na Australian Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

16
GaelM
24.01.2026 11:35
Komplikovaná zlomenina hlavy smile
Vlk-v-trave
24.01.2026 11:31
Nesnasim jak se pranyruji lide kvuli chybam... hlavne fans vs. Naomi, nejak jsem se k tomu nikdy nemel chut vyjadrovat, nema smysl drazdit byky cervenym hadrem... ale dnes si dovolim, jak je ten cesky cerny den na kurtech... kdyby blbost mohla nadnaset... tak nekteri nepotrebuji internet... :-P Je uplne jedno co by udelala nebo ne... to je uz psychoza, a nejen na TP....

v teniskach Naomi nebeham, a nastesti a ani bych nechtel behat... ale rozumim, ze tam nekde prisel zkrat...rika se po finale USO 1. jejim GS,...pry ji Serenka psala omluvny dopis po nejakych nevim kolik letech....ale to te Osace pomuze jak mrtvemu zimnik.... a jen se proste ukazuje, ze zas tak tu psychiku dobre nezname...
Proc to pisu, nebot stale ma i ten co dela chyby (normalni lidske chyby) ma nejakou obhajobu, takze stale beru, ze je opravdu zranena... nebylo by to poprve co odstoupila potom co se stala matkou, cyli po navratu z materske, dost odstupuje, podle mne to nedava... naposledy v rijnu...

Pockam si na Wiktorowskeho jak bude reagovat, ale podle mne nebyla dobre fyzicky pripravena a mozne to je, nebot ty vykony nebyly nejak skvele... co vic dcera nemocna, takze se to asi vice shromazdilo... ale stale si pockam na vyjadreni Tomasze, nebot mu fakt drzim palce aby se mu s Naomi darilo, uz kvuli tomu co si musel prozit v boxu se Swiatek... je to klidas, otevreny clovek na otazky... a uprimny, a toto ho myslim stalo nakonec i misto u te Igy... kterou dovedl na vrchol...
Drzymalski
24.01.2026 11:08
Oba je tím pádem v ČF...
Drzymalski
24.01.2026 11:09
Iga...
mamina
24.01.2026 10:57
Následky přílišné publicity, které ovšem svým vystupováním šla vehementně a cíleně naproti, po vzoru velematky. Jenže ta byla aspoň mentálně vpořádku. Tímto se mi definitivně a úplně zprotivila.
GaelM
24.01.2026 11:34
Alien
24.01.2026 10:30
Tak to je ohromná a velice bolestivá ztráta! Snad bude Noemi brzy v pořádku.
chlebavevaju
24.01.2026 10:26
Asi se zase psychicky sesypala, chudinka.
sojka1
24.01.2026 10:38
ja tu potrebu rozjizdet zdejsi obvyklou pavlac velmi chapu, nekdo se na pavlaci proste citi jako doma. Ale vzpomente si, jak Naomi vypadala/projevovala se v uplnych zacatcich, jak probihaly jeji prvni rozhovory.... nevypravila ze sebe nic souvisleho a kazdy vnimavy clovek si musel rict jauvajs.... myslim, ze spoustu veci vyuziva jako terapii a usla opravdu velky kus cesty, myslim osobnostni..... jo, jsou tam i jine roviny, ale nebyla bych prvoplanove uboha.... pro jistotu..... :-)
chlebavevaju
24.01.2026 10:44
Prvoplánově ubohá je především tahle drama Queen, která vůbec není tak miloučká a hodnoučká, za kterou ji mnozí mají. Vypočítavá, falešná, nesportovní. Co taky chtít po někom, kdo má za vzor Serenu Williams. Ona je matka!
sojka1
24.01.2026 10:54
i Serenka usla velky kus cesty.... tata je s Venusi jako male holky zamerne nechaval na ulici, aby si vybojovaly svoje misto.... na ulici, kterou bychom se my bali prejit i ve dne.... ;-)
mamina
24.01.2026 10:59
souhlas.
mamina
24.01.2026 10:59
Souhlas
George_Renel
24.01.2026 10:52
Já tedy vnímám, že když přišla na kurt nastrojená jako gejša, tak že něco úplně v pořádku není.
sojka1
24.01.2026 11:06
naprosta pecka.... :-))
Vlk-v-trave
24.01.2026 11:45
