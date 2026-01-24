Ósakaová nečekaně odstoupila z Australian Open. Do osmifinále poslala domácí kvalifikantku
Letošní ročník Australian Open má další překvapivou osmifinalistku. Stala se jí domácí kvalifikantka Inglisová, která měla za několik desítek minut nastoupit v Rod Laver Areně proti bývalé světové jedničce a jasné favoritce Ósakaové.
Japonská hvězda ovšem poslala pořadatelům omluvenku kvůli zranění břišního svalu a do dalších bojů v Melbourne Parku nezasáhne. "Musela jsem učinit těžké rozhodnutí a odhlásit se. Láme mi to srdce, ale nechci riskovat zhoršení zranění a musím poslouchat své tělo," napsala Ósakaová na Instagram.
Na Australian Open získala Ósakaová polovinu ze svých čtyř grandslamových trofejí. Do druhého týdne úvodního grandslamu sezony se probila poprvé od triumfu v roce 2021. Tento podnik ovládla také před sedmi lety po finálové bitvě s Petrou Kvitovou.
Inglisovou tak čeká první osmifinále na grandslamech v kariéře a zároveň boj o premiérové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Ten Australanka svede proti světové dvojce Ize Šwiatekové, nebo Anně Kalinské.
Odstoupení Ósakaové pro ni znamená nejen senzační výsledek na podnicích velké čtyřky, ale také obrovskou úlevu pro fyzickou kondici. Včetně kvalifikace totiž odehrála už pět zápasů a čtyři třísetové bitvy, přičemž na kurtech strávila přes 13 hodin.
v teniskach Naomi nebeham, a nastesti a ani bych nechtel behat... ale rozumim, ze tam nekde prisel zkrat...rika se po finale USO 1. jejim GS,...pry ji Serenka psala omluvny dopis po nejakych nevim kolik letech....ale to te Osace pomuze jak mrtvemu zimnik.... a jen se proste ukazuje, ze zas tak tu psychiku dobre nezname...
Proc to pisu, nebot stale ma i ten co dela chyby (normalni lidske chyby) ma nejakou obhajobu, takze stale beru, ze je opravdu zranena... nebylo by to poprve co odstoupila potom co se stala matkou, cyli po navratu z materske, dost odstupuje, podle mne to nedava... naposledy v rijnu...
Pockam si na Wiktorowskeho jak bude reagovat, ale podle mne nebyla dobre fyzicky pripravena a mozne to je, nebot ty vykony nebyly nejak skvele... co vic dcera nemocna, takze se to asi vice shromazdilo... ale stale si pockam na vyjadreni Tomasze, nebot mu fakt drzim palce aby se mu s Naomi darilo, uz kvuli tomu co si musel prozit v boxu se Swiatek... je to klidas, otevreny clovek na otazky... a uprimny, a toto ho myslim stalo nakonec i misto u te Igy... kterou dovedl na vrchol...